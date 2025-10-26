同志大遊行 15萬人不畏風雨上街

第23屆台灣同志遊行昨下午在台北登場，湧入逾15萬人，民進黨立委蘇巧慧等黨公職跟著走。（記者廖振輝攝）

第廿三屆同志大遊行昨日登場，今年主題為「超．連結︱跨越標籤，理解差異」，湧入逾十五萬人，參與遊行者精心打扮，來自世界各國的民眾熱情歡呼尖叫，參與這場亞洲規模最大的同志遊行︱台北同志大遊行。

蕭美琴：「台灣的彩虹」已成世界上閃耀的光

台灣彩虹公民行動協會理事長戴佑勳表示，台灣同志遊行是讓各種性多樣族群自在發聲的地方，從第一屆開始，台灣同志遊行就和跨性別朋友站在一起。六色大隊共有將近一八〇個團體報名，展現多元力量。

台北一〇一昨晚也響應同志遊行，點燈呈現「跨越標籤 理解差異」、「願世界充滿愛」，邀請大家一起抬頭仰望，讓彩虹光芒照亮整個世界。

副總統蕭美琴說，台灣驕傲的彩虹已成為世界上閃耀的光，同志遊行不只是為自己而走，更是向世界傳遞一個訊息，唯有愛與尊重，才能讓社會更自由、更美好。

同框彩虹旗 蔡英文感性喊話「勇敢做自己」

前總統蔡英文昨帶著愛犬「鳳梨妹」、「樂樂」現身敦化南路「同框」，並向遊行隊伍揮手致意。她說，這裡的每一種顏色，都有屬於勇敢做自己的身影。

蔡英文表示，早在二十多年前，很多人就已經在追求平權的路上默默努力，她要謝謝大家的勇氣與堅持，才讓台北的街頭每年此時，充滿各種漂亮的顏色及漂亮的人、勇敢的人，當大家願意理解每一種身分、傾聽每一段故事，就離真正的平等更近一步，她要將這樣的台灣，獻給來自世界各地、一起同行的好朋友。

蘇巧慧：讓台灣更包容友善多元

民進黨立委蘇巧慧表示，六年前立法院審議同婚法案，當主席宣布法條通過的那一刻，議場內都可以聽到外頭成千上萬青年的歡呼聲音，以及整部法案通過時，天空出現的彩虹，台灣走了很長一段路，最大的意義就是能夠接受多元、接受不同意見，各種意見都可以展現。蘇巧慧也說，同志遊行已廿三屆，這條路不會停止，代表社會願意理解差異、願意跨過標籤，是成熟的社會，民進黨會和青年世代站在一起，最大意義是台灣接受多元、接受不同意見，各種意見都可展現，這就是台灣。

民進黨台北市議員許淑華指出，台灣同志大遊行和同婚，讓國際看到台灣是多元包容的國家，是一個很重要的議題。

第23屆台灣同志遊行昨下午在台北登場，湧入逾15萬人，來自世界各國參與遊行者精心打扮、熱情歡呼。（記者方賓照攝）

第23屆台灣同志遊行昨下午在台北登場，湧入逾15萬人，來自世界各國參與遊行者精心打扮、熱情歡呼。（記者廖振輝攝）

第23屆台灣同志遊行昨下午在台北登場，湧入逾15萬人，來自世界各國參與遊行者精心打扮、熱情歡呼。（記者方賓照攝）

第23屆台灣同志遊行昨下午在台北登場，前總統蔡英文帶愛犬 「鳳梨妹」、「樂樂」現身，民眾興奮尖叫。（蔡英文辦公室提供）

