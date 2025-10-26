為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鐵道局：高鐵延伸屏東 先通車高雄「技術可行」／ 台鐵屏東線運量年增逾10%

    2025/10/26 05:30 記者吳亮儀、王榮祥／綜合報導
    台鐵屏東線近年進出站人次也大幅攀升，根據台鐵公司年報，去年屏東線年進出人次高達約二二四五‧四萬人次，較前年增加十二％。（資料照，立委鍾佳濱服務處提供）

    台鐵屏東線近年進出站人次也大幅攀升，根據台鐵公司年報，去年屏東線年進出人次高達約二二四五‧四萬人次，較前年增加十二％。（資料照，立委鍾佳濱服務處提供）

    高鐵延伸屏東採「高雄案」，高雄市區得承受數年交通黑暗期，如何減少民眾不便？交通部鐵道局評估「分階段通車」，先通至高雄站、再通至屏東站「技術上可行」；高雄市政府表示，尊重工程專業。

    立委李昆澤認為，重大軌道工程採分階段施工、分階段通車是很常見的事，過去台北鐵路地下化就是分四階段進行，高鐵延伸屏東案如採分段施工、通車，技術上是可行的。除了技術面，他提醒，最重要的是要加強與地方的溝通，清楚說明方案，達成共識。

    高雄市經歷廿年鐵路地下工程的交通黑暗期，高鐵延伸通過高雄車站又得再開挖，引發高雄民眾極度不滿。鐵道局長楊正君指出，先通車到高雄站、再通車到屏東站技術可行，且二者通車時間點差距不大。

    根據鐵道局規劃，為減少對市區拆遷及交通影響，「高雄案」工程將大量採用潛盾等先進工法，但近年國際通膨與營建物價大幅上漲，後續工程經費也將增加，將待綜合規劃時詳細檢討。

    高鐵延伸屏東案採「高雄案」雖然造價最昂貴、但也是各項方案中運量增加最多方案。根據估計，在二〇四一年時，左營方案的日進站量（左營站、屏東站）僅三萬一八四六人次；高雄方案三萬三四一二人次，左營站、高雄站和屏東站日進出分別有九一二九人次、二萬三一九人次和三九六三人次。

    台鐵屏東線近年進出站人次也大幅攀升，根據台鐵公司年報，去年屏東線年進出人次高達約二二四五‧四萬人次，較前年增加十二％；未來高鐵屏東站周邊車站如六塊厝站、屏東站和歸來站的進出人次也都有每年逾十％的成長幅度，顯示軌道運輸人口穩定且增幅明顯，也減少屏東案軌道運輸搭乘效益的質疑。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播