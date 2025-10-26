鐵道局：高鐵延伸屏東 先通車高雄「技術可行」／ 台鐵屏東線運量年增逾10%

台鐵屏東線近年進出站人次也大幅攀升，根據台鐵公司年報，去年屏東線年進出人次高達約二二四五‧四萬人次，較前年增加十二％。（資料照，立委鍾佳濱服務處提供）

高鐵延伸屏東採「高雄案」，高雄市區得承受數年交通黑暗期，如何減少民眾不便？交通部鐵道局評估「分階段通車」，先通至高雄站、再通至屏東站「技術上可行」；高雄市政府表示，尊重工程專業。

立委李昆澤認為，重大軌道工程採分階段施工、分階段通車是很常見的事，過去台北鐵路地下化就是分四階段進行，高鐵延伸屏東案如採分段施工、通車，技術上是可行的。除了技術面，他提醒，最重要的是要加強與地方的溝通，清楚說明方案，達成共識。

高雄市經歷廿年鐵路地下工程的交通黑暗期，高鐵延伸通過高雄車站又得再開挖，引發高雄民眾極度不滿。鐵道局長楊正君指出，先通車到高雄站、再通車到屏東站技術可行，且二者通車時間點差距不大。

根據鐵道局規劃，為減少對市區拆遷及交通影響，「高雄案」工程將大量採用潛盾等先進工法，但近年國際通膨與營建物價大幅上漲，後續工程經費也將增加，將待綜合規劃時詳細檢討。

高鐵延伸屏東案採「高雄案」雖然造價最昂貴、但也是各項方案中運量增加最多方案。根據估計，在二〇四一年時，左營方案的日進站量（左營站、屏東站）僅三萬一八四六人次；高雄方案三萬三四一二人次，左營站、高雄站和屏東站日進出分別有九一二九人次、二萬三一九人次和三九六三人次。

台鐵屏東線近年進出站人次也大幅攀升，根據台鐵公司年報，去年屏東線年進出人次高達約二二四五‧四萬人次，較前年增加十二％；未來高鐵屏東站周邊車站如六塊厝站、屏東站和歸來站的進出人次也都有每年逾十％的成長幅度，顯示軌道運輸人口穩定且增幅明顯，也減少屏東案軌道運輸搭乘效益的質疑。

