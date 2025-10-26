為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    台中案場關鍵獸醫師 農業局秘而不宣

    2025/10/26 05:30 記者張軒哲／台中報導
    梧棲養豬場經過清消，整個豬圈空蕩蕩。（記者張軒哲攝）

    一度「誤指」後 推給司法調查不便公開

    台中市爆發非洲豬瘟，引發國人關注，台中市政府日前召開記者會指出，十四日動保處派員訪查，養豬場自行找的獸醫師診斷，疑為放線桿菌胸膜肺炎，已投藥治療，因此動保處未進行採樣；由於這家養豬場僅與沙鹿區的獸醫師紀又銘簽約，紀又銘廿五日受訪表示，近期根本沒到過梧棲這家養豬場，為何市府要保護這名獸醫師，卻一度「誤指」，令人匪夷所思。對此，台中市農業局長張敬昌坦言，是王姓獸醫師，不是紀姓特約獸醫師。

    唯一簽約獸醫師否認到過養豬場

    台中市府農業局表示，動保處十月十四日收到農業部防檢署化製系統通知，動保處派獸醫師至梧棲養豬場進行訪談疫調，案場主人稱「獸醫師初步懷疑為放線桿菌胸膜肺炎」，經後續釐清，案場主人指稱的獸醫師並非案場紀姓「特約」獸醫師，由於檢調單位已介入調查，市府會全力配合調查，以釐清案情。

    記者昨日一早向台中市府農業局詢問此名前往養豬場診斷豬隻的獸醫師背景，農業局「秘而不宣」，推給進入司法調查，不便公開。

    直到近午的中央與地方非洲豬瘟前進應變所記者會有媒體提問此事，張敬昌才透露是王姓獸醫師。

    對市府不說清楚感到匪夷所思

    記者昨日前往梧棲養豬場農民住宅採訪，陳家父子坐在客廳看電視，兒子前來應門，聽到「獸醫師」三字，相當警覺說出「啥咪獸醫師？不接受採訪，抱歉」。

    紀又銘說，他從來不賣抗生素也不賣藥，他主張防疫勝於治療，這次陳姓老農沒在第一時間找他到養豬場診斷，改找其他獸醫師到場開處方跟建議不用採檢，可能有其他考量，有待檢調單位調查釐清真相。

