《環境災難？》大里有垃圾山 霧峰挖廚餘坑

廚餘禁養豬後，台中每天200噸的廚餘無處去化，圖為文山掩埋場堆置廚餘。（何文海提供）

每日200噸廚餘無處去化 中市府︰將添加木屑等副資材定期翻堆

台中過去清潔隊所收的熟廚餘，標給養豬業者餵豬，不過非洲豬瘟爆發禁用熟廚餘後，每天約二百噸的廚餘無處去化，環保局緊急設置十一處的廚餘緊急貯留堆肥地點，民進黨台中市議員張芬郁、何文海昨天質疑，台中連廚餘也要挖洞掩埋，根本缺乏完整的環保政策；市府環保局表示，將添加木屑等副資材定期翻堆，做好完善的安全防護措施。

130萬人口的廚餘都往霧峰挖洞掩埋

廚餘禁養豬後，台中每天二百噸的廚餘無處去化，何文海議員質疑，文山掩埋場清運車大排長龍，堆置廚餘卻未掩埋，曝曬廚餘滋生蚊蠅、產生惡臭。為解決此問題，台中市環保局緊急在原縣區設置了十一處的熟廚餘緊急貯留堆肥地點，包括后里、沙鹿、霧峰、神岡、烏日、清水、龍井、大肚、大甲、外埔、大安等清潔隊掩埋場。

議員請環保局說清楚到底要埋多久

張芬郁議員痛批，「大里垃圾山、霧峰廚餘坑」，居民難以接受。質疑霧峰象鼻坑掩埋場是合法的掩埋場嗎？強調近年被拿來堆置焚化爐飛灰已經很無奈，現在卻規劃將北屯、北區、中區、西區、東南區、大里、太平還有霧峰，約一三〇多萬人口的廚餘都往霧峰挖洞掩埋，霧峰居民無法接受，請環保局說清楚到底要埋多久？會不會成為永久掩埋場？痛批盧市長缺乏長遠的環保政策。

籲市長若無能力 趕緊向中央求援

張芬郁表示，廚餘竟要挖洞掩埋，再次凸顯盧秀燕市長沒有能力治理城市，沒有建設韌性城市的遠見，導致遇到突發事件捉襟見肘。她要求盧市長如果沒有能力處理，趕緊向中央或外縣市求援，協助解決處理廚餘問題。

台中市政府環保局指出，這是緊急應變的短期措施，市府依照中央法令規定的堆肥處置方法，透過瀝乾拌合木屑等副資材、定期原料翻堆通風及半成品靜置熟化，讓廚餘加速發酵，最終製成有機肥循環再利用。強調這些堆肥區設置在掩埋場內，場區鋪設不透水布，並將加強消毒與除臭，確保公共衛生。

台中市環保局將回收廚餘倒在霧峰象鼻坑掩埋，張芬郁議員質疑處理方式落後。（民眾提供）

