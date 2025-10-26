為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆麥克阿瑟公路 紀念碑見證歷史

    2025/10/26 05:30 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市七堵友一里農村再生計畫在麥克阿瑟公路旁設立紀念碑，見證這段遺忘的歷史。（記者盧賢秀攝）

    

    基隆市七堵友蚋廿一號橋附近，僅存一段麥克阿瑟公路（又稱麥帥公路），是當年連結基隆到台北的要道。友一里長與志工走訪地方耆老並仿照文獻製作麥克阿瑟公路復刻紀念碑，豎立在橋旁，見證這段歷史。

    展出1977年經典國產車

    農業部農村發展及水土保持署及基隆市政府產業發展處輔導七堵區友一里及櫻花環教關懷協會籌辦「麥克阿瑟公路︱老爺車嘉年華」，昨天在友一社區開幕，除了麥克阿瑟公路復刻紀念碑揭牌儀式，還展出一九七七年的經典國產車，現場充滿懷舊風。

    麥克阿瑟公路是基隆到台北的要道，現在僅存一段在七堵友蚋廿一號橋附近，許多人都不知道這段歷史，友一里與櫻花協會在農村再生計畫的輔導下，社區志工走訪地方耆老，進行「麥克阿瑟公路記憶調查」，重啟麥克阿瑟公路的歷史故事，並仿照文獻紀錄製作出麥克阿瑟公路復刻紀念碑。

    產業發展處處長蔡馥嚀表示，友一社區透過農再計畫，保存當地獨特的歷史記憶與文化特色，結合農村精神持續推動地方的創生串聯產業轉型發展。友一里長蕭雪說，這座紀念碑象徵著對歷史的守護與傳承。

    現場還展示了經典老爺車，吸引了眾多車迷和民眾觀賞，各農村社區提供手作商品和小吃、農產，民眾參加市集和表演互動，可以換取限量的老爺車造型便當。

