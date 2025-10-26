為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    老人受虐增 北市代墊6千萬安置費成呆帳

    2025/10/26 05:30 記者甘孟霖／台北報導

    過去5年通報案成長1.2倍 去年每天平均5件受虐案

    台北市已邁入超高齡化社會，六十五歲以上長者人口佔全市廿三．七％，但也衍生世代衝突摩擦或暴力事件。台北市議員汪志冰指出，過去五年間老人保護通報案成長一．二倍，去年每天平均竟有五件受虐案發生；此外，為讓長者遠離暴力，社會局先行協助墊付安置費用，現有近六千萬元未清償。

    義務人未繳納 1年內移送行政執行

    社會局坦言，扶養比逐年下降，照顧壓力確實加重，會增加喘息服務據點、設施；代墊費用部分，義務人未繳納，一年內會移送行政執行，持續追蹤償還進度。

    受暴樣態 精神暴力達5成占最大宗

    汪志冰指出，北市老年人口逐年增長，與此同時，老人受虐案件也呈現逐步增加趨勢，二〇二〇年至二〇二四年五年來老人保護通報數，從一三八四件攀升至一七六九件，增加一．二倍；以去年為例，平均每天就有五件老人受虐情形發生；受暴樣態以精神暴力占最大宗，比例達五成，其次四成五為肢體暴力，最後則是遺棄、疏忽照顧及財務侵占合計五％。此外，施暴者竟以子女、孫子女等晚輩占比最多，從六四七人雙倍增長到一一三〇人。

    施暴者以子女、孫子女占比最多

    汪志冰說，老人保護案件中如果致使身體、健康發生危難情形，可依老人福利法安置於安養中心或是長照機構，安置費用則由主管機關先行墊付，再向本人、配偶、子女等請求返還。而根據社會局資料，上述期間受到緊急安置人數也從一四九人攀升至二二七人，代墊安置費用約一億一千萬元左右，當中四十五％已受償，仍有高達約六千萬、三二四件未獲清償。

    社會局長姚淑文表示，有關注到老人保護案件增加的新興問題，有成立家庭照顧支持方案，包含社區關懷據點、日照等，盡量減輕家庭照顧壓力，目前社區關懷據點一年超過四〇〇萬人次使用；她也強調，喘息照顧是重點政策，會增加據點與服務設施。

