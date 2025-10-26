同志大遊行 北市推新性別友善廁所標章

全新性別友善廁所標章，以「ALL」的英文組成。（記者孫唯容攝）

現場設彩虹市集 市府性平辦公室參與擺攤 新標章11月上路

第廿三屆台灣同志大遊行昨在市府前廣場熱鬧登場，現場匯聚各式同志團體，以及多國同志前來共襄盛舉，有人透過精緻的變裝展現態度，也有來自馬來西亞的民眾身穿綠色緊身衣，並舉著「謝謝台灣讓我自由做自己」的告示牌參與遊行，現場設有約一百一十個攤位組成的彩虹市集，其中北市府性別平等辦公室也參與擺攤，並宣導將在十一月起推出的全新性別友善廁所標章以「ALL」的英文組成，含義是友善、多元、包容，通過新標章的廁所內所有便器，小便斗、坐式馬桶、蹲式馬桶都會有完整的單間，給予隱私上的保障。

標章含義為友善、多元、包容

台北市從二〇一三年開始推動性別友善廁所，北市府性別平等辦公室預定在十一月十二日起，推出全新性別友善廁所標章。性平辦表示，過去推動性別友善廁所，中央沒有設立法規，僅設置指引辦法，因此現行各機關、企業都是各做各的，台北市將有統一標準，因此辦理第一屆性別友善廁所全新認證標章。

性平辦執行秘書朱一宸表示，新標章強調的是「廁所的本質就是廁所」，所有人、所有性別都可以使用這間廁所，另一特點是不只是在北市的公部門，連一般私人企業、學校想做性別友善廁所都可以報名認證，若是認證不通過，性平辦也會輔導到通過為止。

共38個指標 看重廁所名稱是否中性

朱一宸說明，二〇二五性別友善廁所新認證標章，共有卅八個指標，其中最主要的是性別友善元素，其次為安全隱私、清潔衛生。首先，「性別友善」元素會看重「廁所標示名稱是否中性」，例如可以叫廁所、性別友善廁所，可以叫不分性別廁所，除去男廁、女廁區別。

第二點則是「符號圖案」部分也需要是中性，過去在廁所可以看到女生多用紅色、穿裙子的圖案，可以改變成用「功能圖示」，這間廁所如果是坐式馬桶，就放上坐式馬桶的圖示，或是蹲式就改成蹲式，盡量不要讓廁所跟單一性別、穿著連結。

廁所內所有便器 有完整的單間

朱一宸指出，「安全隱私」元素則是如何在整體設計時，為所有性別的人構想到，比如過去小便斗是只有隔板，並沒有包含設置門板的完整單間，但是要取得性別友善廁所新認證標章，就必須要設立隔間，廁所內所有的便器，不管是小便斗、坐式馬桶、蹲式馬桶都會有完整的單間，給予隱私上的保障。

「性別友善」的元素會看重「廁所標示名稱是否中性」。（北市性別平等辦公室提供）

台灣同志大遊行昨日在台北市政府前廣場登場，遊行隊伍有各種變裝、花車遊行。（記者廖振輝攝）

