盧稱第一時間通報 被嗆第二時間豬就死光了

養豬協會理事長怒中市府延誤

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，市長盧秀燕事後發文聲稱「第一時間通報中央檢驗」，中華民國養豬協會理事長潘連周怒噴：「拖了十天還說第一時間，那第二時間，台灣的豬隻就都死了啊！」盧秀燕昨天在非洲豬瘟前進指揮所受訪回應，「這段時間不是當事人的話，有很多看法、很多揣測，我們都尊重！」

採檢寄檢體 中市府「七說八漏氣」

潘連周氣憤說，包括採檢時間、寄檢體，台中市政府有很多說法，但「七說八漏氣」，非洲豬瘟對台灣養豬業是極為巨大的威脅，台中市府延遲通報、把關機制鬆散，根本瀆職。

盧秀燕強調，該案處理過程都有有紀錄可查，第一時間十四日農業局的人到場，也有獸醫師在場，有其專業，尊重獸醫師的判斷。

潘連周也喊話，盧秀燕要重視高達二〇〇〇多億產值的養豬產業，攸關超過一五〇萬名相關從業人員的生活，包括養豬、賣豬、賣小吃等，這麼大的經濟體，不能「輕描淡寫就這樣放過去！」

潘連周強調，十月十四日死了數十頭豬仍未採檢，且未回溯十三日放行到屠宰場的豬及銷售豬肉，所有的管制環節如此鬆散，讓人難以置信。中市府後續快遞寄送採檢樣本更是離譜，如此十萬火急的事件為何不專人親送獸醫研究所？用寄的若被污染、破掉、遺失，中市府承擔得起？

將禁廚餘養豬？ 盧秀燕稱還在思考

立委鍾佳濱指出，養豬業者表態若要延長禁宰禁運到廿天也行，豬農希望能完整斷絕疫情，目前豬農最擔心若非洲豬瘟無法斷根，整個養豬產業都會重創，希望能在禁制期間進行完整疫調。

另記者會中媒體詢問台中市是否以後都禁止廚餘養豬，盧秀燕回應，台中市在還在思考、觀察，現階段全國暫停廚餘餵豬，將蒐集資料再做決策。

