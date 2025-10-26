檢驗陰性 彰化5豬場持續監控

彰化縣養豬場560場，產量居全國第3高，縣府防疫措施步步為營，防堵被疫情波及。（彰化縣府提供）

監控至解除管制為止

國內首例非洲豬瘟疫情進入關鍵期，與台中僅一溪之隔的彰化縣小心戒備；彰化縣動物防疫所長董孟治昨日表示，中央通報彰化縣有五場與台中梧棲案場相關的關聯場，前天採樣送驗，中央災害應變中心昨天通知結果，非洲豬瘟病毒核酸檢驗（ＰＣＲ）結果全是陰性，沒有感染情形，民眾可放心。

未出現異常死亡

董孟治指出，這五場關聯場中，三場為化製車關聯場、位於芬園鄉；另二場為運輸車關聯場，分別在花壇與伸港。十月廿二日起，動防所接獲中央通報後，立即啟動移動管制措施，每日監測豬隻健康狀況及是否有異常死亡情形，目前各場豬隻健康良好，未出現異常死亡或疑似感染情形，後續將依中央規定，持續監控至解除管制為止。

芬園鄉一處有台中案例場足跡的養豬場，日前豬舍前堆了四頭死豬，被民眾拍照PO網，引起民代關注。依規定，飼養五百頭以上，若每日中豬加大豬死亡數量超過二％，視為異常死亡，該場飼養規模二五〇〇頭，近日死亡隻數換算，死亡率在千分之二以下，屬正常範圍，沒有異常。

董孟治說，前天動防所人員與飼主約當天早上九點採樣，為方便作業，飼主先將死豬移至豬舍門口，少了用布覆蓋豬隻的動作，民眾誤以為豬場爆疫情，拍照PO網。實際上，前天採樣完成後，飼主旋即把豬隻凍存在場內，檢體也馬上專人送驗，檢驗結果為陰性，後續將由動防所人員押車送往化製場處理，目前該場豬隻狀況良好，動防所持續監控。

