非洲豬瘟／3月內沒新案例 可提恢復非疫區

台灣將成為非洲豬瘟疫區國家！非洲豬瘟中央災害應變中心昨日說明，台中梧棲豬場廿一日檢出疑似非洲豬瘟病死豬案例，已經完成病毒株分離，確認檢出台灣首例非洲豬瘟病毒，近日將依程序通報世界動物衛生組織（WOAH），並暫停所有豬隻產品輸出、通知主要貿易夥伴國。

農業部防檢署署長杜麗華說明，防檢署向WOAH通報後，三個月內沒有新案例，就可再向WOAH提出「恢復非疫區」申請。

農業部長陳駿季表示，台中梧棲一廚餘養豬場廿一日檢出非洲豬瘟核酸陽性反應，獸醫研究所（獸醫所）通知已分離出非洲豬瘟病毒，也經聚合酶鏈反應（PCR）確認，未來將盡速進行全基因序列解碼，確認基因型別。

農業部動植物防疫檢疫署動物防疫組組長林念農表示，將向WOAH通報此案例，並禁止開立活豬、豬精液及生鮮豬肉等產品輸出動物檢疫證明書，也將正式通知貿易夥伴國，說明疫情發生情形。

至於其他案場關聯場情形，林念農說明，經調查，案場關聯場四十場皆正常無異狀，各縣市展開轄內養豬場檢查訪視，全國共五四三九養豬場，截至昨日完成四一六五場訪視，目前皆正常，預計今日中午前可全數完成檢查。

另，十月廿三日，海巡署金馬澎分署第十（馬祖）岸巡隊接獲通報，在連江縣北竿鄉芹壁沙灘發現死亡豬隻，該豬隻屍體已立即銷毀。林念農指出，經獸醫所檢測結果為非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，除訪視轄內三家豬無異常外，依「動物傳染病防治條例」第廿八條規定公告，即日起至十一月一日，禁止所有馬祖豬隻、生鮮及加工產品輸送至台灣及其他離島。

陳駿季強調，非洲豬瘟禁運宰、禁廚餘等措施以十五天為期，每五天滾動檢討，目前第一輪目標設定為觀察各地方政府訪視計畫成果，預計明天啟動精進策略。

行政院政務委員陳時中表示，發現案例後，中央、地方立即啟動疫調、訪視及清消等，初步來看沒有外擴證據，由於病毒具有潛伏期，透過這段時間的相關檢視，可將狀況掌握更清楚。陳時中說，減少廚餘不是強迫，而是能夠減量就盡量減，每個人都盡一分力量，政府壓力就變小，事情會處理得更好。

