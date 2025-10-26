一下水就解體 高雄創意造筏民眾笑翻

造型搶眼的造筏一下水就翻船分解，製造不少歡笑。（記者許麗娟攝）

高雄創意造筏競賽本週六、日在駁二大港橋水域登場，今年有超過百支隊伍分兩天競賽，由於每支隊伍須以環保回收材質打造具高雄特色的船筏，有隊伍以大港旋轉橋、高流海音館為造型，也有隊伍把船打造成藍白拖，還有隊伍的船一下水就「分解」，市長陳其邁也和日籍YouTuber「Mana」同隊開划，精彩活動今日下午還有一天。

創意造筏競賽今年邁入第三屆，每年都有隊伍發揮搞笑創意打造獨一無二的船筏，今年設定以「環保×創意×高雄特色」為主軸，筏艇尺寸限長四公尺、寬二公尺內，每隊二至六人，有隊伍以水桶、浮筒、回收保特瓶、木板、帆布等造筏，甚至有以四百多個牛奶盒打造成可以旋轉的大港橋造型，創意令人讚嘆。

請繼續往下閱讀...

昨首日比賽，不少隊伍船筏和人員一下水就立即翻船或解體，也有的船筏雖然外型搶眼，卻在原地旋轉，提供觀眾不少歡笑；市長陳其邁、議長康裕成、立委邱議瑩和許智傑等也同組分隊參賽，結果市長隊得第一，康裕成和邱議瑩的船筏則是原地划不動，只獲同組第五名。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法