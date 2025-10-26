高雄擴大科技執法 行人事故大減42%

高雄擴大不停讓行人科技執法，今年底將增設二處路口。（記者陳文嬋攝）

為確保行人安全，高雄市擴大科技執法，今年已設置的二十三處路口行人車禍事故降為十件，比設置前大減四成二，今年底還要增設鳳山、苓雅區二路口，降低行人車禍事故發生。

根據交通部最新統計，高雄今年一至七月行人事故發生六七九件，三十日內死亡二十四人、受傷六〇八人，較去年同期減少六十三件，但死亡增加六人、受傷減少八十四人。

高雄市警方爭取到中央經費三千萬元，選定商圈、學校等周邊車流量大、行人穿越密集的二十三處路口，設置不停讓行人科技執法，以左營、新興區最多，其次為鳳山、三民區。

今年以來，已設置科技執法的二十三處路口行人車禍事故降為十件、十一人受傷，比設置前平均十七件，降幅達四成二；以三民區光武、九如一路口改善最多，設置前六件、設置後零發生，大寮區成功、鳳屏一路口設置前六件，設置後僅一件；鳳山區青年路二段、文衡路口設置前四件，設置後未發生，防制事故成效佳。

市府今年將投入三五〇萬元，擴大不停讓行人科技執法，增納鳳山區八德及文衡路口、苓雅區中正一路及凱旋一路口，預計今年底完成，明年將持續爭取經費增設，精準執法搭配加強取締。

