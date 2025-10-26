為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    《高市選戰開打》柯志恩掛看板 綠營批國民黨 惡修財劃法

    2025/10/26 05:30 記者葛祐豪、許麗娟／高雄報導
    民進黨4名有意參選高雄市長的立委，昨天都陪同市長陳其邁出席新興區的重陽節敬老活動。（記者許麗娟攝）

    民進黨4名有意參選高雄市長的立委，昨天都陪同市長陳其邁出席新興區的重陽節敬老活動。（記者許麗娟攝）

    邱議瑩質疑柯連國民黨徽都不敢掛 兩岸主張會不會跟鄭麗文不一樣

    高雄市長明年底改選，國民黨立委柯志恩昨在旗津設立首波競選市長的「這柯不一樣」看板，喊出「光復高雄，我準備好了」，民進黨四名選將則質疑柯志恩的兩岸立場，並批評在野黨惡修傷害高雄的財劃法。市長陳其邁說，好的市長候選人除了要看政見之外，還有過去對高雄的服務、法案是不是支持高雄，都必須接受檢驗。

    陳其邁：應檢驗法案是否支持高雄

    民進黨四位參加初選的立委，連續假期勤走行程，炮口一致對外。邱議瑩表示，她很想知道柯志恩到底哪裡不一樣？連中國國民黨的黨徽都不敢掛，「對於兩岸的看法，會不會跟國民黨主席當選人鄭麗文不一樣？」

    賴瑞隆指藍惡修讓高雄損失200億

    賴瑞隆表示，國民黨惡修財劃法，造成高雄實質損失近二百億，柯志恩遵循黨意、重北輕南，即使掛二百面看板，都無法被高雄人接受。

    許智傑：財劃法修正 籲柯支持

    許智傑也批新版財劃法對高雄很不公平，民進黨高雄八位立委已共提財劃法修正版本，希望柯志恩一起支持對高雄較好的版本。

    林岱樺：應注重高雄產業發展

    林岱樺則說，市長選舉重點還是對於高雄整體產業的發展，以及是不是堅持護台灣、挺民主、顧高雄、拚發展。

    陳其邁昨天受訪表示，黨內同志陸續提出城市願景，是良性競爭、君子之爭；好的市長候選人除了要看他的政見之外，過去對高雄的服務、法案是不是支持高雄，都必須接受市民的檢驗。

    柯強調和傳統政治人物不一樣

    二〇二二年高雄市長選舉，柯志恩在旗津區的得票率最低僅三成一，昨天她選擇旗津出發，象徵「從哪裡跌倒，從哪裡站起來」。

    綠營質疑柯的看板沒掛國民黨黨徽，柯志恩解釋說，沒有人不知道她是國民黨，她要當全民的市長，看板上有沒有黨徽不重要，她和傳統政治人物不一樣。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播