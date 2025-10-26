《高市選戰開打》柯志恩掛看板 綠營批國民黨 惡修財劃法

民進黨4名有意參選高雄市長的立委，昨天都陪同市長陳其邁出席新興區的重陽節敬老活動。（記者許麗娟攝）

邱議瑩質疑柯連國民黨徽都不敢掛 兩岸主張會不會跟鄭麗文不一樣

高雄市長明年底改選，國民黨立委柯志恩昨在旗津設立首波競選市長的「這柯不一樣」看板，喊出「光復高雄，我準備好了」，民進黨四名選將則質疑柯志恩的兩岸立場，並批評在野黨惡修傷害高雄的財劃法。市長陳其邁說，好的市長候選人除了要看政見之外，還有過去對高雄的服務、法案是不是支持高雄，都必須接受檢驗。

陳其邁：應檢驗法案是否支持高雄

民進黨四位參加初選的立委，連續假期勤走行程，炮口一致對外。邱議瑩表示，她很想知道柯志恩到底哪裡不一樣？連中國國民黨的黨徽都不敢掛，「對於兩岸的看法，會不會跟國民黨主席當選人鄭麗文不一樣？」

賴瑞隆指藍惡修讓高雄損失200億

賴瑞隆表示，國民黨惡修財劃法，造成高雄實質損失近二百億，柯志恩遵循黨意、重北輕南，即使掛二百面看板，都無法被高雄人接受。

許智傑：財劃法修正 籲柯支持

許智傑也批新版財劃法對高雄很不公平，民進黨高雄八位立委已共提財劃法修正版本，希望柯志恩一起支持對高雄較好的版本。

林岱樺：應注重高雄產業發展

林岱樺則說，市長選舉重點還是對於高雄整體產業的發展，以及是不是堅持護台灣、挺民主、顧高雄、拚發展。

陳其邁昨天受訪表示，黨內同志陸續提出城市願景，是良性競爭、君子之爭；好的市長候選人除了要看他的政見之外，過去對高雄的服務、法案是不是支持高雄，都必須接受市民的檢驗。

柯強調和傳統政治人物不一樣

二〇二二年高雄市長選舉，柯志恩在旗津區的得票率最低僅三成一，昨天她選擇旗津出發，象徵「從哪裡跌倒，從哪裡站起來」。

綠營質疑柯的看板沒掛國民黨黨徽，柯志恩解釋說，沒有人不知道她是國民黨，她要當全民的市長，看板上有沒有黨徽不重要，她和傳統政治人物不一樣。

