屏東交通事故影音上傳平台 完成建置

屏警建置「交通事故影音上傳平台」，設於屏縣政府警察局交通警察隊官網。 （屏東縣府警察局提供）

為提升交通事故處理效率，強化肇事責任釐清，屏東縣政府警察局交通警察隊昨在官網完成「交通事故影音上傳平台」建置，透過民眾行車紀錄器與監視器所錄得的影像資源，讓每一位用路人都有機會成為還原真相的重要見證者。

供民眾提供關鍵影像 助釐清肇責

屏縣警察局交通隊表示，交通事故往往發生在短短數秒間，當下的現場狀況及影像資料對於後續事故分析與責任認定具有關鍵意義，但若缺乏即時通報與蒐證，許多事證容易隨時間流逝而無法重現，此次推出上傳平台，提供便捷且安全的通報管道，讓民眾能在第一時間提供事故影像，警方將依影像內容比對，儘速掌握肇事車輛與駕駛人身分。

警方表示，該平台設置於警察局交通警察隊官網，提供民眾上傳交通事故相關影片，每案最多可上傳兩段影片，每段三十MB以內，影像內容須保持原始、未經變造；上傳影像時，需填寫姓名、聯絡電話、身分證字號、聯絡地址及電子郵件信箱，便於警方進一步釐清案情或補充查詢，平台資料傳輸採安全機制保障，請民眾安心使用。

屏縣警察局長甘炎民說，透過「交通事故影音上傳平台」，建立一套更即時、更透明的事故處理機制，讓民眾能主動提供關鍵資料，與警方並肩捍衛公共安全。

