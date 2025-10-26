為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    九如檸檬日 上千鄉親排隊吃美食

    2025/10/26 05:30 記者羅欣貞／屏東報導
    檸檬冰淇淋美味受歡迎。（記者羅欣貞攝）

    檸檬冰品及古早味油飯、春捲等美食免費嚐

    屏東縣九如鄉有檸檬的故鄉之稱，九如鄉農會昨天舉辦一年一度「檸檬日」活動，檸檬冰淇淋、檸檬牛奶霜淇淋、檸檬湯圓以及古早味油飯、春捲等美食免費吃，吸引上千鄉親熱情參與；農會表示，今年受氣候影響，檸檬產量銳減，產地平均價格每台斤超過三十元，將持續透過栽種管理輔導與加工品開發，協助農民永續經營。

    全國檸檬產量 屏東佔7成

    屏東縣檸檬種植面積逾一千七百公頃，占全國近七成，以高樹、九如、鹽埔等鄉為主要產區，全國每十顆檸檬中就有七顆來自屏東縣，六至九月為盛產期，年初連續低溫加上溫差過大，檸檬嚴重落果，導致今年整體產量銳減，有些果園甚至只剩五分之一可採收。

    九如鄉農會總幹事龔泰文表示，九如鄉檸檬種植面積約三百公頃，是檸檬交易重鎮，農會透過技術和行銷協助農民，今年檸檬價格還算穩定，平均產地價每台斤三十元以上，目前已是產季尾聲，量少價揚，一台斤約五十元。

    推動全果利用 增果農收益

    龔泰文表示，為提高檸檬果農收益，九如鄉農會近年積極推動全果利用，除建置冷鏈設備，在盛產期榨汁冷凍，輔導開發多元化產品，至今已推出檸檬錠、檸檬葡萄糖胺、枇杷膏、檸檬黑糖膏、檸檬冰淇淋、檸檬霜淇淋、有機檸檬純鮮原汁、遮陽乳、精華液、檸檬皂等，以有機檸檬加工，品項已超過十餘種。

    昨天檸檬日活動，現場準備以在地食材製作的古早味春捲一千份，以及油飯、八寶丸各五百份，還有檸檬冰品、湯圓供民眾免費品嚐，更有馬卡龍西瓜、檸檬加工品等展售，鄉親熱情參與，大排長龍等著享受美食，人潮逾一千人，熱鬧滾滾。

    屏縣九如農會檸檬日，民眾排隊熱情參加。（記者羅欣貞攝）

