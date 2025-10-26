台東市區公車路線 下月起數字化

台東市區公車將於十一月起改版，原「市區循環線、陸海空快線A線、陸海空快線B線」將分別改為「一〇一線、二〇一線、二〇二線」，並新增往來大豐地區的「二〇三線」，車身標示、站牌將自十月底開始陸續更新，民眾屆時可直接依新編號辨識乘車方向。

新增行駛大豐地區203線

縣府表示，配合這次變革，縣府全面盤點市區公車站點及中、英文站名，配合近年城市發展成果調整部分站名，讓東漂新居民及遊客均能從站名得知該站大致位置，更易於規劃出行方向。

請繼續往下閱讀...

另外，縣府重新設計了公車站牌，新版公車站牌將與全國各縣市接軌，改採「長條式路線圖」，也將於各站標示行車方向，搭乘時再也不怕等錯方向。

站牌增英語版路線圖QR-Code

新版站牌也重視雙語化，各站牌均設計英語版路線圖QR-Code，乘客只要拿起手機掃描，即可開啟英文路線圖，也可下載iBus APP確認中英雙語資訊。

太平溪南岸的大豐地區近年來興建相當多房屋，成了台東市居住人口最密集的地區，但缺乏大眾運輸串連，縣府新增的二〇三線，以火車站及轉運站為起迄點，每天有三班從火車站發車，二班從轉運站發車，行經大豐地區，將視試辦六個月期間的狀況持續調整。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法