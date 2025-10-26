為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台東市區公車路線 下月起數字化

    2025/10/26 05:30 記者黃明堂／台東報導

    台東市區公車將於十一月起改版，原「市區循環線、陸海空快線A線、陸海空快線B線」將分別改為「一〇一線、二〇一線、二〇二線」，並新增往來大豐地區的「二〇三線」，車身標示、站牌將自十月底開始陸續更新，民眾屆時可直接依新編號辨識乘車方向。

    新增行駛大豐地區203線

    縣府表示，配合這次變革，縣府全面盤點市區公車站點及中、英文站名，配合近年城市發展成果調整部分站名，讓東漂新居民及遊客均能從站名得知該站大致位置，更易於規劃出行方向。

    另外，縣府重新設計了公車站牌，新版公車站牌將與全國各縣市接軌，改採「長條式路線圖」，也將於各站標示行車方向，搭乘時再也不怕等錯方向。

    站牌增英語版路線圖QR-Code

    新版站牌也重視雙語化，各站牌均設計英語版路線圖QR-Code，乘客只要拿起手機掃描，即可開啟英文路線圖，也可下載iBus APP確認中英雙語資訊。

    太平溪南岸的大豐地區近年來興建相當多房屋，成了台東市居住人口最密集的地區，但缺乏大眾運輸串連，縣府新增的二〇三線，以火車站及轉運站為起迄點，每天有三班從火車站發車，二班從轉運站發車，行經大豐地區，將視試辦六個月期間的狀況持續調整。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播