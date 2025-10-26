非洲豬瘟案 40家關聯場採檢陰性 芬園豬場警報暫解 5屠宰場檢驗中

彰化有縣5場養豬關聯場，動防所人員穿著的防護衣，加強豬場四周環境消毒，防堵病毒入侵。（彰化縣府提供）

台中梧棲養豬場爆出非洲豬瘟疫情，彰化縣芬園鄉一家養豬場日前傳出現有四隻死豬，因該場化製車有台中梧棲豬場足跡，引發恐慌。昨採檢結果出爐為陰性，暫時解除警報；除彰化，包括苗栗、台中化製運輸車與活豬運輸車的關聯場採檢也皆為陰性。

防檢署台中分署副組長余俊明說明，這次台中案例場有四十場的化製運輸車與活豬運輸車的關聯場，皆完成採檢，包括彰化五場、苗栗一場及台中市三十四場，檢驗皆為陰性；另有五家關聯場屠宰場，其中二場則檢驗中，後續三場待採檢中。

國人擔心禁宰禁運期間，恐無豬肉可吃。農業部動植物防檢署動物防疫組組長林念農昨日表示，已請冷凍公會於禁運禁宰期間，供應冷凍冷藏豬肉給超市、量販店等通路。

目前統計全國豬肉庫存量六萬公噸，國人每日豬肉需求約兩千三百公噸，可供國人約一個月消費，全國雞肉庫存有十七萬公噸，可供國人兩個月消費。

案發豬場 用的是梧棲清潔隊廚餘

爆發非洲豬瘟的養豬場，是台中梧棲區僅存的養豬場，感染來源被懷疑是廚餘，養豬場十年來都使用來自公家梧棲清潔隊的廚餘，梧棲清潔隊回收的廚餘，也僅供應這一家養豬場。台中市環保局長陳宏益指出，今年曾三度至該場稽查，業者都有依規定蒸煮至九〇度才餵食，沒有發現異常。

台中市長盧秀燕昨也出席前進應變所記者會，她表示，在新冠肺炎疫情、台中百年大旱期間，地方與中央合作愉快，這次（非洲豬瘟）也合作良好，過去發生重大事件，沒辦法預測，但一旦發生，一定會團結與中央站在一起解決問題。

