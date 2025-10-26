為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    AI助攻下的新棋路-秦世敏：年輕棋手思考速度與吸收力全面提升

    2025/10/26 05:30 記者董柏廷／台北報導
    各組高手精采對弈，誰將成為本屆學生棋王賽超殺黑馬，今日可見分曉。 （記者胡舜翔攝）

    第二十屆榮三盃全國學生棋王賽裁判長秦世敏表示，疫情過後全台各地比賽全面復甦，「幾乎每個週日全台各地都有賽事。」各地初學組與入門組人數成長近一倍，「以台中來說，級位組就增加到七百多人，代表學棋人口明顯回流。」

    秦世敏觀察，許多家長看見圍棋訓練對孩子專注力與學業的幫助，學習風氣更盛，「像台北大安國中圍棋專班的學生，每天下午有兩節圍棋課，考上北一女、建中的人不少，圍棋確實能訓練心智。」此外，近年黑嘉嘉圍棋班的開辦，也帶動女性學棋比例提升。

    秦世敏也指出，AI的普及讓圍棋學習方式徹底改變，「以前大家把AI當敵人，現在早就當成良師益友。」透過AI復盤，棋手們能迅速找出錯誤手數、學會最佳解法，這也讓年輕棋手的棋路與思考節奏產生巨大轉變。

    秦世敏認為，這股AI浪潮不僅重新定義了棋力的成長方式，未來也將培養出更能主動分析、快速反應的新一代棋士。他笑說，AI讓棋手「腦袋裝了另一套思路」，年輕世代在棋局判斷上反應迅速，也敢於創新，「AI下出的棋路會讓人嘆為觀止，年輕棋手的時代，正在形成。」

    第二十屆榮三盃全國學生棋王賽裁判長秦世敏。 （記者胡舜翔攝）

