為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    下棋的當代意義 重在棋道養成

    2025/10/26 05:30 記者凌美雪／台北報導
    裁判長秦世敏（左）與中華民國圍棋協會秘書長「紅面棋王」周俊勛一起為比賽開棋。（記者胡舜翔攝）

    裁判長秦世敏（左）與中華民國圍棋協會秘書長「紅面棋王」周俊勛一起為比賽開棋。（記者胡舜翔攝）

    今年「榮三盃」大會以「下棋的當代意義」為題，關注圍棋人口的消長，更重要的是「棋道」的追求。林榮三文化公益基金會認為，棋之所以成為「道」，強調的不僅是棋藝及勝負，更是在每一手的落子之中，將依存其中的情感與信念繼續保存與傳遞，其中更蘊含著人生的哲理、品德、規範及禮儀。

    近年致力推廣圍棋風氣的周俊勛，也關注到此事，他認為，下圍棋最珍貴的，還是人與人面對面「手談」的過程，即便於網路對弈或與AI對奕，都能突破時空限制精進技藝，但還是曾發生諸如真人於網路對弈，下到一半卻發現對方以AI作弊的情形，實在違背圍棋精神。

    周俊勛也提到這十幾年來日本圍棋的青少年推廣比較辛苦，而台灣雖然少子化，但家長還蠻認同學圍棋對孩子品德養成的好處，可惜因為升學壓力，很多人升上國中後就放棄圍棋。

    周俊勛表示，「榮三盃」不僅有優質比賽場地與高額獎金，更格外講求參賽者品德，這些特點讓周俊勛非常讚賞；他特別指出，在「榮三盃」比賽過程中觀察到小朋友都很安靜，而且正襟危坐，好的修養互相影響，大家面對面坐下來手談，他覺得格外珍貴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播