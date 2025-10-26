下棋的當代意義 重在棋道養成

裁判長秦世敏（左）與中華民國圍棋協會秘書長「紅面棋王」周俊勛一起為比賽開棋。（記者胡舜翔攝）

今年「榮三盃」大會以「下棋的當代意義」為題，關注圍棋人口的消長，更重要的是「棋道」的追求。林榮三文化公益基金會認為，棋之所以成為「道」，強調的不僅是棋藝及勝負，更是在每一手的落子之中，將依存其中的情感與信念繼續保存與傳遞，其中更蘊含著人生的哲理、品德、規範及禮儀。

近年致力推廣圍棋風氣的周俊勛，也關注到此事，他認為，下圍棋最珍貴的，還是人與人面對面「手談」的過程，即便於網路對弈或與AI對奕，都能突破時空限制精進技藝，但還是曾發生諸如真人於網路對弈，下到一半卻發現對方以AI作弊的情形，實在違背圍棋精神。

周俊勛也提到這十幾年來日本圍棋的青少年推廣比較辛苦，而台灣雖然少子化，但家長還蠻認同學圍棋對孩子品德養成的好處，可惜因為升學壓力，很多人升上國中後就放棄圍棋。

周俊勛表示，「榮三盃」不僅有優質比賽場地與高額獎金，更格外講求參賽者品德，這些特點讓周俊勛非常讚賞；他特別指出，在「榮三盃」比賽過程中觀察到小朋友都很安靜，而且正襟危坐，好的修養互相影響，大家面對面坐下來手談，他覺得格外珍貴。

