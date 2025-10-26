為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    第二十屆榮三盃全國學生棋王賽-高手對弈廝殺 爭奪棋王賽十六強門票

    2025/10/26 05:30 記者凌美雪／台北報導
    第二十屆榮三盃全國學生棋王賽昨日登場進行選拔賽。（記者胡舜翔攝）

    第二十屆榮三盃全國學生棋王賽昨日登場進行選拔賽。（記者胡舜翔攝）

    第二十屆「榮三盃全國學生棋王賽」昨（25）日登場，為期兩天的賽程，首日進行選拔賽，共有三三六名參賽者，經全天共五輪對弈後，分別於小學組、中學組及大學組產生前十六名，將於今日決賽競逐學生棋王寶座。

    棋王賽開幕式 中華棋協前後任秘書長共同開棋

    「榮三盃」參賽資格都是業餘三段以上的高手，大會主席江振雄表示，圍棋是一種有戰略、有遠見、穩紮穩打、步步為營的比賽，不以短期利益為重，看重的是最後勝利。江振雄說，這次參加比賽的同學，「看起來都充滿了智慧跟自信」，也祝福參賽者都能順利取得好成績。

    昨天開幕式由去年剛接下中華民國圍棋協會秘書長的「紅面棋王」周俊勛，以及前任秘書長也是此次比賽裁判長秦世敏，兩人一起為比賽開棋。現年45歲的周俊勛說，「榮三盃」首辦時，他已25歲，錯過比賽的資格，但從那時起，他就非常羨慕喜愛圍棋的學生們，能有機會在這麼優質的比賽中爭取學生棋王，二十年後的今天，他終於可以在此「下棋」，感到非常開心。

    中、小學組戰況激烈 大學組入圍者半數是大一

    或許受到少子化影響，今年小學組參賽總人數一百二十五人，罕見比中學組一百四十人少，但兩組競爭都相當激烈，最後還有幾位是加賽搶奪入圍的最後一席機會。而大學組參賽者七十一人，入圍決賽者有半數是剛進大學的一年級新生，都是相當特殊的現象。

    裁判長秦世敏分析，雖然從入圍名單來看，小學組的生面孔比較多，但其中不乏海峰道場的學員，也就是立志要成為職業棋士的選手；小學組黃有維與中學組黃名棻是姊弟，笑說獎金有保底；同樣是小學四年級的蔡允瑞與吳若水，則都是首次參賽就入圍。

    去年的小學生棋王馬大濬，今年升國一，順利晉級決賽；而去年以棋力六段榮登中學生棋王的蔡明叡，則已於今年通過職業棋士甄選；今年高三的鄭坪昊，是前年的中學生棋王，他的弟弟鄭予皓則至今仍是國內最年輕晉身職業棋士的紀錄保持人。

    秦世敏表示，今年大學組選拔賽的賽況持平，無論是由中學組初入大學組，或原來大學組搶進決賽的名單，都可說是時常入圍的熟面孔，究竟有沒有超殺的黑馬今天就可見分曉。

    第二十屆榮三盃全國學生棋王賽，大學組十六強。 （記者胡舜翔攝）

    第二十屆榮三盃全國學生棋王賽，大學組十六強。 （記者胡舜翔攝）

    第二十屆榮三盃全國學生棋王賽，中學組十六強。（記者胡舜翔攝）

    第二十屆榮三盃全國學生棋王賽，中學組十六強。（記者胡舜翔攝）

    第二十屆榮三盃全國學生棋王賽，小學組十六強。（記者胡舜翔攝）

    第二十屆榮三盃全國學生棋王賽，小學組十六強。（記者胡舜翔攝）

