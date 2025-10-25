《竹縣秋之旅》峨眉湖畔開茶席 關西古道訪伯公

參山國家風景區管理處將揪團在新竹縣峨眉湖畔辦活動，享受山光水色。（記者黃美珠攝）

十一月初，新竹縣的湖邊、山邊將各自迎來展現地方魅力的特色活動，先有第二屆「峨眉湖畔茶席」在二日搶先登場，隨後「二〇二五樟之細路關西古道百人大健走」八日接棒，且以「伯公遍路」為主軸，規劃全程六．六公里的山城細路，讓來客穿梭在古道、老樹、伯公之間，探訪內山客庄生活文化，感受自然之美。

11月2日品茗東方美人 逛市集

此次關西古道百人健走用「伯公遍路」引領來客，認識早期客家人移居拓墾，在田頭、田尾矗立的一座座小伯公廟是它們的心靈寄託，這些伯公廟有的是石頭、有的是老樹，傳世至今已成傳統客庄的顯著標誌。

將踏訪的飛鳳和渡南兩條古道，前者是先民經古道群運送貨物、樟腦、農產等，再以水運到大溪、艋舺或是淡水買賣，甚至出口外銷的路徑，成就了「樟之細路」為內山交通動脈的角色。而隱藏在民宅旁的渡南古道則充滿神秘氣息，自然生態豐富。

11月8日訪客庄 樟之細路健走

終點站在紫色的「仙草一分田」，屆時正值仙草花開，多年來紫色仙草花跟關西上南片的山巒相襯浪漫場景深植人心，將有市集、音樂、美食等活動，給走過古道、看過遍路伯公廟的來客體驗。

至於峨眉湖畔的茶席活動，參山國家風景區管理處攜手在地茶農、茶師以及表演團隊，把茶席、小農市集以及音樂演出結合成一種沉浸式的旅遊經驗，將邀請一八〇名茶友在湖上品味當地的東方美人茶香，欣賞獅頭山的層巒疊翠，徜徉在峨眉山水之間。

新竹縣「2025樟之細路 關西古道百人大健走」要帶來客認識沿線遍路的伯公廟。（記者黃美珠攝）

