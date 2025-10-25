竹市廚餘廠增加處理量 部分焚化或掩埋

因應非洲豬瘟禁廚餘養豬，新竹市運作多年的高效能廚餘廠也提高廚餘處理量能到每月450公噸，以消化廚餘量。 （記者洪美秀攝）

台中市爆發非洲豬瘟後禁止廚餘養豬，各縣市廚餘待去化的量能大增，新竹市現有高效能廚餘處理廠，每月可處理三百公噸廚餘，透過高效能處理去化機械作業，三週即可熟成變堆肥，因應非洲豬瘟疫情，竹市已提高到每月四百五十公噸量能，但竹市每天產出卅噸家戶廚餘，其中廿噸由畜牧業者回收再利用，加上畜牧場原本每月收受機關學校、事業廚餘約三百到五百公噸，每月達八百公噸，因應禁止廚餘養豬政策，部分廚餘，環保局將暫以焚化或掩埋等方式處理。

竹市環保局指出，高效能廚餘處理廠原設計每月處理量能三百公噸，因應非洲豬瘟疫情，已延長人員作業時間及縮短發酵機停留時間方式，將處理量能提高至四百五十公噸；原畜牧場收受竹市餐廳、事業廚餘約每月三百至五百公噸，該部分廚餘暫時以焚化或掩埋方式處理。同時啟動三大廚餘清運規畫，包括一般家戶沿線收運廚餘不受影響，由環保局定點清運廚餘的社區則正常運作。

至於原本由團膳公司或畜牧場直接收運廚餘的學校及機關，則由環保局委託的民間廠商協助清運廚餘，已申請停止隨水費徵收垃圾清除處理費的大型社區且由畜牧場載運廚餘者，則請社區自行委託清除機構載運廚餘到環保局指定場所。

