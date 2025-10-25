燒錯遺體懲處 竹市殯葬所長撤職

新竹市府民政處殯葬管理所九月五日爆發燒錯遺體重大管理疏失，還衍生殯葬所官員冷眼看待家屬遭民間殯葬業者壓制在地誇張情節，當時引爆家屬憤怒及民代關切，多名議員都要求市府檢討殯葬委外業務及行政管理，且要求應懲處相關失職官員。事發一個半月後，民政處長施淑婷昨證實近期就會撤換現任殯葬所長黃坤勝，由北區區公所民政課長賴秋莉接任，賴秋莉將是竹市首位殯葬所女性所長。

賴秋莉接任 首位女所長

對於賴秋莉接任殯葬所長，施淑婷表示，期透過她多年來在地方行政的豐富經驗與細膩周到的處事風格，為市民帶來更貼心、溫暖且高效的服務。未來民政處會持續推動殯葬管理所各項服務精進，讓殯葬設施不僅是儀式場所，更是傳遞尊重與關懷的所在。這項人事派令已發布，現任所長黃坤勝則調回北區區公所。

由於殯葬所去年就發生冰庫退錯遺體險讓法醫解剖的烏龍事件，今年九月初又發生燒錯遺體的重大疏失，引發市議會民代關注及質疑，民代質疑殯葬委外業者疑拆項分包給其他殯葬業者，且施淑婷在議會專案報告時卸責家屬「瞻仰儀容時未察覺」，都讓家屬氣憤炸鍋與不滿。

多位民代也要求市府應懲處相關失職人員，甚至要求施淑婷應為任內發生兩起重大殯葬疏失辭職下台，不過如今市府懲處名單出爐，僅現任所長黃坤勝下台。

