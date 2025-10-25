投幣爭執 桃客司機打傷學生被開除

桃園客運劉姓司機質疑某高中雙語實驗班學生A上車投幣足額與否，衍生怒打A同班黃生，致黃的鼻梁骨折、流血，經送醫治療後在家休養，劉已遭桃客開除及檢方諭知二萬元交保，校方「給家長的一封信」，澄清A最終沒搭車，黃按規定投足車資，絕無網路流傳學生搭霸王車的情事，呼籲不要以訛傳訛。

桃客昨天傍晚發聲明指出，經調閱行車影像，劉的言語顯有不當且後續行為嚴重失當，桃客對任何形式的暴力或不當行為，無論是針對學生或其他乘客，表達強烈的譴責且絕對零容忍，將加強司機「情緒管控教育」訓練，也會負擔受傷黃生醫療費用。

校方說，學生專車並非固定車輛、司機，無法確認劉姓司機是否是常被投訴者，這次事件後，更要桃客正視司機素質問題。

同車另名學生家長在Threads發文，呼籲「不要給孩子二次傷害」；黃生姑姑網路貼文表示，很感謝理性的網友們為侄子發聲，希望網友反思「如果今天您們是我侄子，敢跟他一樣出來替同學平反嗎？」

案發於廿二日放學時間，學生專車開抵學校，三名雙語實驗班學生先後上車，其中A生投幣後，劉認為他未投滿十八元，僅投十三元，但A說明上車前已經數了兩次，確定是十八元，劉續質疑「你他X投十三元，還十八元咧」，A表達「不相信，那我可以下車」，劉冷回「好啊，那你下車啊」，結果A就下車找教官，並未搭乘。

之後劉邊開車邊用無線耳機跟友人碎念「很少跟低X兒講話」等，黃生於桃園區中山路與中平路口站下車時，轉頭對劉說「你連錢都不會算，這輩子就這樣了」，劉遭激怒，從駕駛座跳起，衝下車出拳毆打黃生。

