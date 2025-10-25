桃園航空城推精準招商 暫緩產專區標售

航空城區段徵收工程於二〇二一年開工，區內公共設施已大致完工。（記者謝武雄攝）

2處基地標售喊卡 將引進指標型產業、龍頭企業進駐

桃園市政府進行航空城開發，優先產專區九處基地、五十二．九一公頃，標出七處基地、五十一．三五公頃，尚有兩處未標售，市府考量未來還會取得九十五．三公頃產專區土地，將推動精準招商作業，招商將鎖定指標型產業、潛在投資企業及龍頭企業，加速進駐航空城，帶動區域經濟成長及整體產業升級。

未來還會取得95.3公頃產專區土地

經濟發局長張誠表示，為了發掘更適合桃園產業，市府暫停優先產專區標售，並透過產業需求調查、辦理訪商作業及座談會、投資意願評估等開發分析，提供符合市場與企業實際需求用地條件，作為後續招商作業決策依據。

先做需求調查、辦理訪商及座談會

張誠表示，目前航空城產專區都是第三種產專區（產三）、第四種產專區（產四），建蔽率皆為七十％，但產三容積率二八〇％、產四三二〇％，產三最小開發面積分為五千、七千五百平方公尺，產四則為一千、二千、五千、七千五百平方公尺不等，市府剩餘九十六．八六公頃全部都是產三，產四則是民眾配地。

張誠說，產三、產四可引進核心發展產業，包含國際物流配銷、航空輔助、生物科技、農業加值、雲端運算、智慧車輛、綠能等十二產業、次核心發展產業則有金融保險、運輸服務、倉儲物流等六項產業，另有六項支援性產業或附屬設施；優先產專區尚有D、F基地未標出，經發局與航空城公司已於召開「D、F基地第二次招標前交流會」，決定暫緩招商，待整體開發政策確定後再辦理。

售出7基地 健策、統一超商已開工

至於航空城優先產專區七處基地，進駐產業涵蓋5G智慧製造、航空輔助、國際物流及生物科技等，預計產出約九七七億元產值、創造十一萬就業機會，其中健策及統一超商已取得建照並開工，星宇預計年底開工，其餘廠商包含中華貿易、大樹醫藥及督洋生技、藥華醫藥、台灣人壽將於明年陸續開工。

