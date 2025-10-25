為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    苗栗賞風箏 今看夜光秀 明請吃粄條

    2025/10/25 05:30 記者彭健禮／苗栗報導
    首次登台的紐西蘭十五公尺長火車風箏。（記者彭健禮攝）

    二〇二五苗栗風箏節暨客家美食節，為期三天，於昨天下午在苗栗市經國路河濱公園開幕登場，放飛「TEAM TAIWAN」、國旗及象徵喜慶團圓的「紅粄」、吉祥物「貓裏喵」等各式風箏，期間並有日間、夜間的風箏展演，加上「地景風箏」相呼應，陸空繽紛多彩。此外，廿六日於會場旁的貓裏喵親子公園還有「貓裏客家粄條節」，準備三千份美味粄條供免費品嚐。

    今年苗栗風箏節適逢光復節連假，以「慶光復．客家好風光」為主題，結合風箏藝術、歷史意象與客家文化。苗栗市長余文忠表示，紅粄象徵幸福、國旗代表榮耀，而TEAM TAIWAN展現團結。此外，苗栗吉祥物「貓裏喵」也化身可愛風箏，與其他繽紛造型風箏翱翔天際，陸地則有首次登台的紐西蘭十五公尺火車風箏（見圖，記者彭健禮攝），及瓢蟲與企鵝等地景風箏隨風躍動。

    公所也安排有台日聯手「特技風箏秀」，廿五日晚間有「夜光風箏展演」。「客家美食嘉年華」與「菁市集」聚集在地名攤、手作與文創品牌，讓民眾邊賞風箏邊享受美味。

