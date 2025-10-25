為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉縣234處養豬場完成疫調 全數健康

    2025/10/25 05:30 記者蔡宗勳、黃淑莉、蔡文居／綜合報導
    雲林設化製車消毒站，檢視合格才入境。（記者黃淑莉攝）

    雲林設化製車消毒站，檢視合格才入境。（記者黃淑莉攝）

    台中爆發非洲豬瘟疫情，嘉義縣第一時間完成全縣二三四場養豬場第一輪疫調與監控，四場以廚餘飼養的高風險豬場也完成疫情訪視，目前所有豬隻健康狀況良好，後續持續監控。

    嘉義縣長翁章梁昨到朴子市視察防堵非洲豬瘟消毒作業，提醒養豬戶若遇豬隻死亡需立即通報，切勿隱匿；沈姓養豬戶表示，他飼養的兩千頭豬部分已可出貨，配合政策停止出場，相信做好防疫工作可度過難關。

    台中市疫病場豬隻有兩頭拍賣至嘉義縣，經衛生局稽查，該肉商同一天同牧場來源豬肉有兩頭，拍賣編號分別為五七三及五七〇，已全數分切售出，將持續追蹤。

    化製車進雲林 消毒站先檢查合格

    防堵非洲豬瘟入侵，雲林縣府昨在台六十一線西濱快速道路與縣道一五三線路口設置化製車消毒站，針對進入縣內三家化製廠的化製車逐一消毒，並檢視車輛防漏密閉設備及消毒設備，沒有載運台中的化製原料且符合規定，取得「車輛消毒證明書」才能進入縣內化製廠。

    雲林縣動植物防疫所長廖培志表示，三家化製廠分別位於褒忠鄉、元長鄉及水林鄉，每日化製核可量為二五〇公噸，主要處理以雲林縣動物屍體為主，彰化、嘉義少量，每天平均化製量約一百公噸。

    南市2發酵廠 週日開放廚餘進場

    南市環保局指出，轄區兩座高效廚餘發酵廠及一處傳統堆肥廠，月處理量能達一千二百公噸，高速廚餘發酵廠只要十天就可轉化為堆肥，提供一般民眾以回收物兌換；考量連假期間餐飲與小吃業廚餘明顯增量，週日開放載送廚餘進場，確保清運不中斷。

    300公斤豬背皮有疑慮 退給分切廠

    同時，南市衛生局在查核攤販、餐飲業、養豬場及食品製造業的豬肉來源時，在一家食品公司查獲三百公斤豬背皮，還未開封，來自彰化一肉品分切廠，豬肉原料為台中一家有疑慮畜牧場，已全數退貨彰化肉品分切廠，未流入市面。

    南市高速發酵廠，廚餘快速轉化堆肥。（記者蔡文居攝）

    南市高速發酵廠，廚餘快速轉化堆肥。（記者蔡文居攝）

    非洲豬瘟防疫，嘉義縣養豬場進行大清消。（記者蔡宗勳攝）

    非洲豬瘟防疫，嘉義縣養豬場進行大清消。（記者蔡宗勳攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播