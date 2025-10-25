斥資3億 斗六外環道人行步道優化

雲林縣斗六市公所在內政部國土署補助下，斥資三億元辦理大學路、明德北路及明德路外環道路人行道及周邊環境改善，已完成逾七公里，大學路二段從成功路至鎮南路口段廿七日開工，明德路段近期發包。市長林聖爵表示，這兩路段為外環道人行步道的最一哩路，預計明年底前完工。

大學路、明德路3公里仍未完成

斗六市大學路、明德北路外環道路，多處行人通行空間長期遭占用，還有植栽綠帶因樹穴隆起造成人行道鋪面不平整，行人通行險象環生，斗六市外環道路及周邊環境改善於二〇二三年啟動。

林聖爵指出，改善工程除拓寬、優化人行道，台電電纜地下化，並設置行人庇護島、放大人行停等區，同時增設停車格，截至去年底已完成逾七公里，整體人行環境品質、停車秩序改善，讓市容更整潔，公所每天派人維護，只要有占用情況即要求改善，屢勸不聽者請警察依法開單，獲多數市民肯定。

占用人行環境勸不聽 警方開罰

林聖爵表示，明德北路全線改善完成，大學路從鎮南路至成功路口約一七五〇公尺，明德路從鎮南路銜接雲林國中前公明路口約一〇三九公尺，仍待改善，這兩段是外環道人行道建置工程的最後一哩段，完工後可串職三條外環道的人行道，其中大學路二段下週一開工，預計明年六月底完工；明德路部分，目前正就初審建議項目及市民的意見修改，核定後即著手辦理發包。

