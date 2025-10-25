特產入菜 東山咖啡龍眼饗宴開60桌

台南市東山區特產青皮椪柑綠了、咖啡紅了，地震受損的一七四座龍眼焙窯，也由賑災基金會補助七百多萬元全部修復，東山區公所和東山商圈昨推出振興商圈活動，以特產入菜舉辦咖啡龍眼饗宴，席開六十桌，今天還有東山區農會接力舉辦東山咖啡節。

擔任賑災基金會董事長的行政院政委陳時中受邀出席，台南市長夫人劉育菁特地贈送龍眼乾酒，感謝協助延續東山龍眼乾產業文化。



東山區長張政郎表示，咖啡、龍眼、椪柑都是東山的驕傲，東山龍眼今年受災慘重，產量銳減，焙窯能及時修復烘焙，讓消費者吃到龍眼乾是件珍貴和幸福的事。

東山咖啡龍眼饗宴席開六十桌，以咖啡、龍眼乾和筍殼魚等特產入菜，也能吃到東山鴨頭、排骨酥，賓客稱讚料理好吃，現場還有文創農產市集，提供東山咖啡、青皮椪柑、火龍果、龍眼乾免費品嘗，還有音樂會炒熱氣氛。

東山農會今將舉辦東山咖啡節，另於十一月一日舉辦東山之旅「咖啡朝聖路」，走訪產地李子園的咖啡莊園；秋高氣爽，現在到東山吃椪柑、喝咖啡，遊覽一七五咖啡公路、崁頭山登山健行、關子嶺泡湯，正是時候。

