溪湖糖廠346蒸汽五分車 復駛載客

高齡七十七歲的人氣糖鐵「三四六蒸汽五分車」昨天復駛，吸引滿滿的人潮。（記者顏宏駿攝）

高齡七十七歲的人氣糖鐵「三四六蒸汽五分車」，在進廠維修一年多後，榮耀回歸，昨天重回溪湖糖廠載客奔馳，六個車次，班班客滿，為溪湖糖廠帶來滿滿的人氣。

「三四六蒸氣五分車」光榮復駛，一大清早就有鐵道迷前來排隊，十點首航，載著滿車近五百名旅客，馳騁彰化平原、跨越舊濁水溪，整點一個班次，均班班客滿。昨天溪湖糖廠同時舉辦了「台糖八十．三四六再出發」系列活動，這部蒸氣五分車成為溪湖糖廠的「吸票機」，遊客若想搭乘，成人票每張一百五十元，連假期間平均要等一個鐘頭才能坐到，行駛時間約三十五分鐘。

「三四六蒸氣五分車」是台糖在彰化溪湖糖廠的「國寶級蒸汽火車」，它製造於一九四八年，參與甘蔗運輸工作，二〇〇七年修復後復行載客觀光，去年七月廿八日停駛，因許多修復零件停產，面臨退役停駛的命運，但在台糖老技師的巧手下，完成修復，熟悉氣笛聲再度迴盪彰化平原。

廿四至廿六日系列活動除了三四六蒸汽五分車復駛外，還有融合糖鐵歷史與表演藝術的蒸汽火車沉浸式音樂劇、草原派對、小小糖鋪長體驗站，以及匯聚地方美食、糖業特色及文創商品的「湖糖大道市集」，五分車車站並展示三四六蒸汽五分車修復照片及相關文物，超過十萬零件組裝成的國寶機車頭等。

高齡七十七歲的人氣糖鐵「三四六蒸汽五分車」昨天復駛。（記者顏宏駿攝）

