賴清德：設計展為彰化展現改變的力量

總統賴清德（前排右三）參觀台灣設計展，彰化縣長王惠美（前排右二）介紹「彰化行」設計精神與不同展區呈現的民俗文化特色。 （彰縣府提供）

期許彰化製造邁向設計 讓在地產業注入更多創新能量

彰化縣二〇二五台灣設計展明天（二十六日）閉幕，總統賴清德昨蒞臨彰化參觀彰化藝術館與美術館展區，肯定設計展展現了改變的力量，他期盼透過這次設計展，能讓「彰化製造」邁向「彰化設計」，讓在地產業注入更多創新能量。

賴清德在經濟部長龔明鑫、彰化縣長王惠美等人陪同下看展。賴清德說，趁著連假走進文化古都彰化，來為設計展加油打氣。他提到，這是彰化首次舉辦台灣設計展，橫跨四鄉鎮、十五個展區，是歷年規模最大的一次，從火車站、扇形車庫到小西商圈，都能看到設計為彰化展現了改變的力量。

賴清德感謝縣府團隊努力承擔、用心擘劃，並感謝經濟部及台灣設計研究院、策展團隊的支持。他說，他當行政院長的時候，特別推動台灣設計研究院，就是希望讓設計力走進產業與公共服務，帶動社會創新與產業升級，經濟部提出設計驅動產業創新專案，就是希望能夠將設計力導入產業，讓產業能夠經由創新升級轉型，提高在國際的競爭力，讓台灣的產業可以持續發展。

賴：彰化是台灣隱形的冠軍

賴清德也提到，彰化是台灣隱形冠軍的地方，不論是自行車、水五金、紡織、汽車零組件、機械產業，都在國際上占有一席之地，「彰化縣是我們基礎工業非常好的地方」。

鼓勵年輕人勇敢投入設計領域

他進一步指出，台灣的設計力在全球一一四個國家中排名第六，這代表國內設計人才正不斷展現實力。他鼓勵年輕人勇敢投入設計領域，發揮創意、實現夢想，政府一定會做大家的後盾，並承諾持續打造設計創新生態鏈，讓台灣設計力生生不息。

王惠美表示，設計展不只是展覽開端，更是彰化轉型契機，未來要讓設計成為城市再造、青年創新與產業升級的新動力。賴清德稍後到伸港福安宮參香祈福，祈求台灣風調雨順、國泰民安。

