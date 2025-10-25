廚餘無處去 中市急設11處貯留堆肥

台中爆發非洲豬瘟後廚餘禁養豬，為了去化回收的廚餘，環保局在霧峰象鼻坑掩埋場等11處地點設置緊急貯留堆肥點。（民眾提供）

梧棲一處廚餘養豬場爆發非洲豬瘟，全國二十二日中午起禁止使用廚餘餵猪五天，過去清潔隊所收的熟廚餘，標給養豬業者餵豬，現在大量廚餘無處去化，環保局緊急在原縣區后里、沙鹿、霧峰設置十一處的廚餘緊急貯留堆肥地點，採挖坑掩埋堆肥方式處理，議員何文海也指文山焚化廠前出現廚餘車大排長龍，擔心廚餘大戰恐一觸即發。

168場養豬場 完成106場訪視

另外，動保處清查全市一六八場養豬場，已完成一〇六場訪視，合計調查五萬八〇三〇頭豬隻，健康狀況皆正常，無異常死亡案例；也將在三天內完成全市三十四場關聯養豬場之豬隻採血作業，檢體將送交國立中興大學檢驗。

農業局也指出，前兩天已完成該案豬場全場消毒及肉品市場等清消，防止疫情擴散。

台中過去清潔隊每天所收的熟廚餘，由養豬畜牧場投標後載回餵豬，以大里區來說，每天回收量就可達三、四噸，不過廿二日爆發非洲豬瘟後，宣布禁用廚餘養豬，各清潔隊回收大量廚餘無處去化。

為解決此問題，台中市環保局緊急在原縣區設置了十一處的熟廚餘緊急貯留堆肥地點，包括后里、沙鹿、霧峰、神岡、烏日、清水、龍井、大肚、大甲、外埔、大安等十一處的清潔隊掩埋場或資源回收場。

台中也傳出有小吃店、餐廳的廚餘無人可收，何文海也指文山焚化廠前廚餘車大排長龍，質疑廚餘是否經合規處理就要就地掩埋，憂心廠區短時間能否承載爆增廚餘，環保局長陳宏益表示，這段期間廚餘統一由環保局收運，採用堆肥處理，昨天進場一二九噸，與往日數量符合。

