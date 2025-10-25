為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中無豬肉可賣 攤商：要生計不要購物節

    2025/10/25 05:30 記者張軒哲／台中報導
    豐原區豬肉攤無豬肉可賣，暫時休業一週。 （記者張軒哲攝）

    豐原區豬肉攤無豬肉可賣，暫時休業一週。 （記者張軒哲攝）

    台中市梧棲區一處養豬場感染非洲豬瘟，消費市場端，陸續受到影響，台中市多處市場豬肉攤暫停營業，市議員黃守達表示，小吃攤業者反映，不要購物節，只要顧生計；市議員謝志忠說，全台有不計其數店家受影響，若證實因公務人員怠惰，產生疫情破口，鼓勵大家向台中市府提國賠；台中市府經發局指出，針對疫情影響市場攤商部分，視後續中央提出的全國性政策辦理。

    黃守達說，到中西區的幾處傳統市場走訪，一位肉攤老闆邀他進店裡喝杯飲料，語帶哽咽問說，盧秀燕市長是不是跟豬有仇。黃守達說，為什麼市民會計較這十幾天，盧市長到底在幹嘛？這不是黨同伐異，這是責任政治，民主最基本的道理。非洲豬瘟對民生經濟的衝擊才正要開始，走入基層的生活、聆聽市民的心聲、提出有效的對策，這才是身為市長應盡的責任。

    豐原市場 近半數豬肉攤暫停營業

    山線地區最大的豐原市場，近半數豬肉攤暫時停業，有攤商指出，庫存的豬肉賣完就開始休息，直到解禁。豐原、后里的豬血湯、排骨飯、爌肉飯，是在地人日常生活小吃，樂天宮炒麵攤因販售豬血湯與爌肉飯，昨日起先公休五天。廟東夜市名店永芳亭指出，扁食、四神湯、豬腳湯都會用到豬肉，這幾天還有庫存，暫時沒影響，之後走一步算一步。

    議員批盧沒辦法體會攤商的困難

    市議員陳淑華說，盧秀燕高高在上的態度，完全沒辦法體會市場、攤商、小吃店的困難，老闆們說，店都沒豬肉賣、生意都沒辦法做了，哪裡有什麼購物節抽獎，家庭開銷都撐不住了，盧秀燕搞不清楚狀況。

