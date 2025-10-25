空轉後送平台又出包 廠商罰4萬

「空轉後送遠距會診平台」又出包，衛福部護理及健康照護司坦言，這是少數長時間當機事件，將依合約對承辦廠商開罰4萬元。 （資料照，凌天航空提供）

「空轉後送遠距會診平台」前晚在澎湖又出包，一名罹患口腔惡性腫瘤的五十歲男子申請緊急後送，卻因平台當機延誤約一．五小時才送抵高雄榮總。衛福部照護司坦言，這是長時間當機事件，將依合約對承辦廠商開罰四萬元。

衛福部統計，自二〇〇二年啟用「空中救護轉診後送」機制以來，截至二〇二四年離島地區共提出六五一八件申請，平均每年約三〇〇件。

澎湖到高榮延誤1.5小時

照護司司長蔡淑鳳說，這起事件發生於廿三日晚間九點廿分，澎湖醫院準備後送病患時平台突當機，導致審核無法即時進行。空中轉診中心隨即啟動傳真備援，由廿四小時值班急重症醫師審核，九點四十五分傳真送件、九點五十二分完成審核，全程七分鐘，符合十五分鐘內核准標準。

不過系統斷斷續續至隔日九點才全面恢復，經查為「七美」與「蘭嶼」兩個連線點參數設定錯誤，造成全國平台間歇性障礙。這並非系統首次故障，今年五月澎湖七美也曾發生男子突發心肌梗塞、系統卻當機，醫療團隊改以傳真申請後送，關鍵時刻恐延誤救治。

評估雙機備援機制

蔡淑鳳表示，將要求廠商檢討並評估雙機備援機制，「就像停電要有發電機一樣，系統也該有備援。」依合約規定，系統中斷約七小時可裁罰四萬元，過去雖有短暫異常但多即時修復，未達罰則門檻，照護司將持續監測並要求強化維護與管理。

