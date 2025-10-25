官我什麼事》光復鄉百萬噸淤泥再利用 彭啓明：估3年內去化

環境部長彭啓明受訪時指出，預估光復鄉災後垃圾與淤泥總量上看百萬噸。（記者黃筠軒攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，引發大量泥流災情。目前街區逐漸恢復原貌，但清出的淤泥與垃圾未來如何處理成為難題。環境部長彭啓明接受本報「官我什麼事」節目專訪指出，預估災後垃圾與淤泥總量上看百萬噸，其中部分淤泥具有再利用價值，可用於建築或水泥材料，不過清出的數量龐大，去化恐需二至三年。

彭啓明表示，災害發生當下每個家屋都被淤泥淹沒一公尺，加上泥沙、廢棄物混在一起，像戰場般，號召大量志工幫忙清理；環境部主要負責市區垃圾、淤泥清理，截至目前已清理逾卅萬噸淤泥與垃圾，預估未來可能上看百萬噸。

請繼續往下閱讀...

明年啟動分選機制 篩分垃圾、土砂

彭啓明指出，清出的淤泥已找水泥業者討論是否有再利用價值，預計明年啟動分選機制，將垃圾、淤泥篩分、去化，土砂依據不同性質運用，如用於建築或水泥材料等，預計二至三年才能將百萬噸垃圾與淤泥去化。

他也坦言，若要將土砂從東部運至西部可能提高價錢，因此希望在東部進行「砂石銀行」或「砂石排程中心」等，創造需求去化再利用，目前正跨部會討論中。

在大量志工投入光復鄉復原工作時，發生「挖土機超人」林鴻森因傷口感染致敗血症離世的憾事。有立委曾呼籲「應讓專業的來」。彭啓明表示，在天災之下，國軍、清潔隊員也非專業人員，他們只是多了工具、比一般人多懂一點，只要每個人發揮一點力量，便能盡快恢復家園，「你如果到現場去，你就知道要怎麼去處理。」

今年七月丹娜絲颱風重創嘉南地區光電設施，近日烏山頭水庫浮動光電議題再度引發水面型光電是否需要環評的討論。彭啓明表示，我國對光電環評認定已是全球最嚴格之一，水面型光電應該可以進行環評，但環評門檻則須以科學數據為依據，「不能因為別的國家沒有做，我們就不去做」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法