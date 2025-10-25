北水處管網改善 獲亞洲水獎

為延續改善台北市自來水管並邁向智慧化，台北自來水事業處啟動為期十年的「供水管網改善及管理精進計畫」，將投入一五〇億元持續汰換老舊管線，並導入AI智慧科技並結合環境永續與氣候調適理念，目標二〇三四年完成一三〇〇公里老舊管線汰換，將漏水率降低至七％。此長期規劃也讓北水處獲得亞洲水獎評審青睞，獲「水務公司卓越獎」及「年度跨境合作水務專案獎」兩項大獎。

「亞洲水獎」由「Asian Power」雜誌主辦，今年為第三屆，旨在表彰亞洲地區水資源領域事業的創新與開創性成就，為水資源管理的區域性指標獎項，獎項重點表揚創新方案、永續實踐與卓越績效。

北水處表示，今年以長程計畫改善成果的長期穩健管網改善、跨域供水支援及數位科技創新三大主軸，脫穎而出，獲得國際評審團一致高度肯定。

北水處說明，多年來採用延性鑄鐵管（DIP）與不鏽鋼管（SSP）等先進優良管材，系統性汰換老舊管線，二〇〇六年以來累計汰換超過二八〇〇公里管線，年修漏案件從一萬一二八二件，降低至二一五六件，降幅八十一％。

未來十年的「供水管網改善及管理精進計畫」導入AI智慧科技，結合環境永續與氣候調適理念，推動管網智慧管理，並能將節省下來的水量擴大支援新北、桃園及新竹科學園區等地用水，讓水資源發揮更大整體效益。

