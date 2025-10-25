城市通微服務大黑客松 40隊晉級

「台北秋季程式設計節—城市通微服務大黑客松」賽前工作坊，昨天在青年局國際會議中心舉辦，為即將登場的競賽提前暖身，本屆黑客松共吸引八五支隊伍，近四百名全國各地的程式好手報名參賽，競爭激烈、創意滿載。

資訊局指出，本次競賽鼓勵參賽團隊運用開放平台與市政資料，提出具實用性與延展性的數位服務方案，活動現場也同步公布本屆「城市通微服務大黑客松」三大競賽主題包含「安全之都」、「運動之都」與「未來之都」，主題緊扣北市的發展願景，鼓勵參賽者提出創新解方，實踐「集眾人之智，成眾人之事」的理念。

資訊局說明，為協助參賽者迅速掌握開發要領，工作坊安排開源專案導引與技術重點解析，並透過模擬器實作練習，讓團隊熟悉實際操作流程。下午的晉級面談階段，更由資訊局局長趙式隆親自參與，與團隊面談交流，評估開發潛力與創新構想，最終選出四〇支隊伍晉級正式競賽。

資訊局表示，透過黑客松推廣開源技術與跨域協作，台北正以服務型政府的精神，期望打造以使用者為中心的公共服務，「這不僅是一場競賽，更是一場公私協力的城市創造運動，體現共創共益精神，讓每位參與者都成為城市創新的夥伴。」

