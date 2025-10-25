為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    北市稽查豬肉攤多停業 販售庫存無異常

    2025/10/25 05:30 記者孫唯容、盧賢秀／綜合報導
    永春公有市場內有營業的豬肉攤商販售庫存。 （記者孫唯容攝）

    防範非洲豬瘟，台北市府市場處昨持續偕同衛生局、動保處及警察局前往士林市場、大直市場及北投市場聯合稽查，針對豬肉攤位進行稽查，多數豬肉攤位受禁宰禁運影響自行停業，有營業的豬肉攤位則是販售禁宰前的庫存。記者也實地走訪市場，位在永春公有市場內有營業的攤商皆在販售庫存，而永春市場店家則是在昨天就開始歇業。另，基隆孝三路已有七十多年歷史的簡家蚵仔煎，知名燒賣都是當天送來的新鮮豬腿肉製成，豬肉禁宰後業者貨源受阻，昨天起限量供應，業者說很無奈，限量是希望民眾能夠吃到安全的傳統古早味。

    攤商︰庫存不多 賣完就沒了

    根據記者實地走訪市場，位在永春公有市場的豬肉攤商表示，知道要禁宰、禁運五天後，把原先要拿來切成火鍋豬肉片的肉，先用來販售，目前庫存量也不多賣完就沒了；另間攤商則表示，還有剩下部分庫存可以販售，但是今天開始就不能再賣了。

    民眾林先生表示，自己到市場碰碰運氣，沒想到還有攤商有在賣豬肉，母親喜歡手作包水餃給小孩吃，趕緊買回家給她，目前沒有感覺豬肉有漲價，希望能趕快解除豬瘟危機，自己很喜歡吃傳統小吃，會擔心如果延長禁宰、禁運的時間，會吃不到美味的庶民美食，但一切仍以防疫為主。

    市場處也公布最新稽查結果，多數豬肉攤位受禁宰、禁運影響自行停業；有營業的豬肉攤位係販售禁宰前的庫存，均能出示合法屠宰證明及進貨來源文件，尚未發現異常情形，後續市場處將持續辦理稽查，以確實掌握各攤商肉品進貨來源。

    基隆小吃店家 限量供應商品

    基隆孝三路簡家蚵仔煎業者說，他們的燒賣是每天早上現做，餡料是用新鮮的豬腿肉攪拌的，還有用豬油炸油酥蔥，燒賣吃起來才嚼勁和香味。現在豬肉禁宰，他們向豬肉商增加訂量，也只有二、三天的存貨量。

    業者說，為了讓民眾吃到安全健康的燒賣，他們只好限量供應，燒賣每天限量五百顆、紅燒排骨湯一百碗，他們也嘗試用其他的肉品來替代豬肉，但無法替代豬肉做出來的口感，他們非常無奈，希望政府趕快穩定豬肉的來源。

    另外，基隆廟口小吃的知名滷肉飯業者也說，他們也很緊張，太突然了，只有幾天的備料，如果豬肉斷貨可能考慮休息了。

    北市府前往北投市場稽查。（北市市場處提供）

