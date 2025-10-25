地質疑慮 「基泰大直」兩側基地公辦都更流標

「基泰大直」東側基地辦理公辦都更，因沒有廠商投標而流標。（記者甘孟霖攝）

前年坍塌鄰損 議員建議檢測安民心 都發局︰持續訪商、討論安全評估

台北市基泰大直建案二〇二三年九月因為施工不當，造成廿五戶民宅傾斜下陷成為受災戶。為免鄰損擴張，台北市政府統整東側、南側基地辦理公辦都更，今年第二季招標，不過均流標。議員林珍羽指出，主因為地質不確定性高、廠商利潤薄、招商條件嚴苛。北市都發局承諾將持續訪商，消除東、南側所有權人跟投資者的疑慮。

25戶傾斜下陷受災 迄今尚未重建

「基泰大直」二〇二三年造成工地坍塌，波及隔壁一棟公寓民宅傾斜，最終廿五戶夷為平地，受災戶無家可歸；這些受災戶基於基泰建設給的條件最優，不僅有一坪換一坪還帶車位，選擇與基泰合建，但迄今尚未重建，災民兩年無家可歸。

而在基泰大直東側、南側兩塊基地，也受到鄰損，當時預防撤離過後多回到原本住家，兩塊基地共約兩百多戶，整合啟動公辦都更流程，今年第二季陸續招標，不過均流標。

有人盼三區同步改建 避免相互影響

大直里里長曹邦全表示，廿五戶倒塌戶有許多老人家，有人沒等到家重建好就過世了，令人唏噓；此外，部分民眾希望東側、南側基地，能夠與基泰大直工程同步改建，可避免三個工程相互影響性最小，如果有延伸到鄰損問題，或是修復、賠償等問題，三個地區同時蓋完，對於美觀上也更好。

林珍羽表示，現在基泰大直混凝土填滿後，連續壁的支撐物、挖土機和工務所，都還在基地下面，現在暫時維穩這塊基地，讓該地沒有公安疑慮，但是基泰大直周邊東側、南側的基地仍有鄰損也辦理公辦都更，不過近日都因沒有廠商投標而流標。

林珍羽質疑利潤過薄、招商條件苛刻

林珍羽指出，流標最主要的原因就是地質不確定因素高，且這一塊本身地層鬆軟，地下水豐沛，後續保固的責任難以評估，導致業者望而卻步，再加上利潤過薄、招商條件過於苛刻，讓台北市長蔣萬安「大都更時代」跟不上。

林珍羽表示，針對地質令民眾不安心的因素，市府都發局和工務局，包含建管、更新處的專業人才都要聚集起來，針對基泰大直這一塊基地進行相關檢測，讓外界知道塊基地安全的狀況在掌控之中，讓大家可以生活在安心的基地周圍。

都發局長簡瑟芳表示，針對公辦都更案，市府會持續訪商，並深入了解民眾對基地的疑慮，也會調整招商條件，再來和住戶做溝通；她並承諾，年底前討論出新的方向與新方案，消除東、南側所有權人跟投資者的疑慮；基地的安全檢測評估也會在一個月內和建管處討論出如何處理。

「基泰大直」南側基地辦理公辦都更，因沒有廠商投標而流標。（記者甘孟霖攝）

