茭白筍藝文雕塑 三芝開展

新北市三芝茭白筍節系列活動，首波登場的「茭白筍藝文雕塑展」即日起至十一月廿二日在興華驛站農業及藝術教育中心展出，「北海岸盆栽展」也在今日至廿六日在福成籃球場舉辦，「芝心交陪成果展」從今日至十一月廿八日於三芝區公所展出，以藝術、美學與地方故事展現三芝多元風貌與創生。

三芝區長賴小萍指出，「茭白筍藝文雕塑展」由新北市淡水區藝術造村發展協會策劃，邀請六位在地藝術家參展，作品涵蓋紙漿、金屬、竹藝及農村素材，展現土地文化與自然生命力；「北海岸盆栽展」則匯聚北海岸盆栽職人及園藝愛好者，呈現精緻盆景藝術，並安排達人導覽與園藝交流；「芝心交陪成果展」透過真人圖書館、影像遊程及互動體驗。展覽皆免費，邀請民眾共賞藝術、體驗農村魅力。

另外，山藥產季到，新北市農業局昨天在雙溪平林農場舉辦「新北山藥—山海食農饗宴」，市級山藥評鑑中，石門區農友簡佑穎勇奪原生種「穴管栽培組」冠軍。

