為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北屠宰場 防疫員進駐盯清消

    2025/10/25 05:30 記者羅國嘉、黃子暘、吳正庭／綜合報導
    新北市政府聯合稽查小組提供消毒水給107家養豬場。（動保處提供）

    新北市政府聯合稽查小組提供消毒水給107家養豬場。（動保處提供）

    啟動15局處防堵非洲豬瘟 加強巡檢肉品市場 管制運豬車進出

    台中市爆出非洲豬瘟感染，中央宣布全國五天禁宰禁運並禁用廚餘養豬。新北市動員十五局處全面布防，「不讓病毒跨過新北防線」。市府完成一〇七家養豬場訪視與血清檢測，全數正常；並追查六八八公斤問題豬肉流向，嚴格管制運豬車輛進出屠宰場。

    688公斤問題豬肉 220公斤未售出已下架

    市長侯友宜指出，非洲豬瘟防疫必須「全面備戰、不容小覷」，要求六十六場廚餘場在三天內完成飼養狀況掌握，一〇七家養豬場每日須以電話或視訊確認健康情形，各局處每日下午四時回報執行狀況；針對混有台中屠宰豬肉、流向新北約六八八公斤的肉品，衛生局已全面追蹤掌握，其中二二〇公斤未售出並已下架，其餘部分售出。

    發放107處消毒水 確認廚餘場改用飼料

    新北動物保護防疫處長楊淑方指出，新北市已完成全市一〇七家養豬場電話及實地訪視，依中央規定抽驗一八〇件血清樣本，全數正常；確認六十六場廚餘場已改為飼料取代廚餘，並發放一〇七場消毒水，加強宣導及防疫消毒。屠宰場禁宰期間，新北每日派遣二名防疫人員駐場督導車輛清消，確保環境自主消毒。樹林分局自廿三日零時起加強巡檢樹林肉品市場與德勝屠宰場，嚴格管制運豬車輛進出。

    要求學校須落實廚餘管理、食材查核

    教育局則要求各級學校及團膳業者落實廚餘管理、食材查核；經濟發展局截至廿三日監測指出，全市市場販售里肌肉、後腿肉及五花肉價格穩定，並與商圈、量販店及公會合作，向逾二萬家業者宣導不使用疫區進口肉品。

    環保局表示，豬瘟疫情發生後，新北市收運熟廚餘全數進入焚化廠焚化處理。

    金門縣衛生局也對商家陸續展開稽查，至昨天（二十四日）止，抽查的四十六家次全部符合規定。

    衛生局表示，根據例行與機動並行的稽查機制，查核市售豬肉攤、豬肉製品與餐飲場所肉品來源，並針對屠宰證明書、產地標示溯源管理，累計查核四十六家次都符合規定，後續將依風險情勢與稽查結果，適時擴大抽驗與稽查。

    新北市府確認廚餘場已改為飼料取代廚餘。（動保處提供）

    新北市府確認廚餘場已改為飼料取代廚餘。（動保處提供）

    新北市長侯友宜昨日至樹林肉品市場視察防疫。（動保處提供）

    新北市長侯友宜昨日至樹林肉品市場視察防疫。（動保處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播