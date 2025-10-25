新北屠宰場 防疫員進駐盯清消

新北市政府聯合稽查小組提供消毒水給107家養豬場。（動保處提供）

啟動15局處防堵非洲豬瘟 加強巡檢肉品市場 管制運豬車進出

台中市爆出非洲豬瘟感染，中央宣布全國五天禁宰禁運並禁用廚餘養豬。新北市動員十五局處全面布防，「不讓病毒跨過新北防線」。市府完成一〇七家養豬場訪視與血清檢測，全數正常；並追查六八八公斤問題豬肉流向，嚴格管制運豬車輛進出屠宰場。

請繼續往下閱讀...

688公斤問題豬肉 220公斤未售出已下架

市長侯友宜指出，非洲豬瘟防疫必須「全面備戰、不容小覷」，要求六十六場廚餘場在三天內完成飼養狀況掌握，一〇七家養豬場每日須以電話或視訊確認健康情形，各局處每日下午四時回報執行狀況；針對混有台中屠宰豬肉、流向新北約六八八公斤的肉品，衛生局已全面追蹤掌握，其中二二〇公斤未售出並已下架，其餘部分售出。

發放107處消毒水 確認廚餘場改用飼料

新北動物保護防疫處長楊淑方指出，新北市已完成全市一〇七家養豬場電話及實地訪視，依中央規定抽驗一八〇件血清樣本，全數正常；確認六十六場廚餘場已改為飼料取代廚餘，並發放一〇七場消毒水，加強宣導及防疫消毒。屠宰場禁宰期間，新北每日派遣二名防疫人員駐場督導車輛清消，確保環境自主消毒。樹林分局自廿三日零時起加強巡檢樹林肉品市場與德勝屠宰場，嚴格管制運豬車輛進出。

要求學校須落實廚餘管理、食材查核

教育局則要求各級學校及團膳業者落實廚餘管理、食材查核；經濟發展局截至廿三日監測指出，全市市場販售里肌肉、後腿肉及五花肉價格穩定，並與商圈、量販店及公會合作，向逾二萬家業者宣導不使用疫區進口肉品。

環保局表示，豬瘟疫情發生後，新北市收運熟廚餘全數進入焚化廠焚化處理。

金門縣衛生局也對商家陸續展開稽查，至昨天（二十四日）止，抽查的四十六家次全部符合規定。

衛生局表示，根據例行與機動並行的稽查機制，查核市售豬肉攤、豬肉製品與餐飲場所肉品來源，並針對屠宰證明書、產地標示溯源管理，累計查核四十六家次都符合規定，後續將依風險情勢與稽查結果，適時擴大抽驗與稽查。

新北市府確認廚餘場已改為飼料取代廚餘。（動保處提供）

新北市長侯友宜昨日至樹林肉品市場視察防疫。（動保處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法