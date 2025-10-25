為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    光復佛祖街4米高「土牆」 將成超級堤防

    2025/10/25 05:30 記者王榮祥／花蓮報導
    花蓮光復鄉佛祖街北側盡頭變成約四公尺高土牆。（記者王榮祥攝）

    花蓮光復鄉佛祖街北側盡頭變成約四公尺高土牆。（記者王榮祥攝）

    花蓮縣光復鄉市區逐漸恢復既有街景，屬重災區的佛祖街卻有不同樣貌，原通往堤防的北側道路兩旁仍有大量淤土，盡頭則是一道約四公尺高的「土牆」，未來可能成為超級堤防。

    佛祖街北側仍有不少重機具持續清理淤土，重點是將淤土與垃圾分離，再將淤土移至臨時堆置場，由於挖土工程暫歇，佛祖街北側盡頭出現約四公尺高的土牆。

    水利署說，馬太鞍溪南岸將規劃超級堤防，規格與北岸相同，高度五公尺、寬度五十公尺，並規劃在佛祖街靠近堤防區域由中央協議價購或徵收，將來將設置約一百五十公尺至兩百公尺寬的洪氾區，後方再多蓋一道矮堤，大水溢淹過堤後，可由矮堤將水引導至花蓮溪，為光復鄉提供多重防護。

    針對光復鄉大片農地遭淹沒，中央災害應變中心粗估周圍鄉鎮被淤泥覆蓋農地超過六百公頃，淤土量也超過六百萬立方公尺，已成為災後重建最優先課題。

    此外，因應志工減少、愛心站陸續撤出，光復鄉免費接駁車昨起調整路線與站點，但路上還是可以隨招隨停，熱心司機看見穿雨鞋的志工或熟悉鄉親都會問聲「要去哪裡？我載你」。

    市區循環線昨起調整路線與站點，起點與終點仍在台鐵光復車站旁，停靠依序為光復站、農會、鄉公所、馬太鞍教會、大馬太鞍活動中心、全聯、中華電信、光復糖廠醫療站、大全活動中心、光復站，每日上午八點至下午五點、半小時一班。

