《還有5人失蹤…》光復音樂會挨批已取消 國民黨還要辦動員大會

花蓮馬太鞍堰塞湖災情滿月，花蓮縣府、光復鄉遭批救災無力，昨起光復節連續假日災區本來有「光復節光復見」、「光復鄉感恩有你」兩場募款音樂會，遭批「前仆後繼、打死不退」，被疑有藍營背景，被罵爆後取消，國民黨花蓮縣黨部隨即公布廿六日要在吉安國小辦「花蓮團結向前」動員大會，網友說「就看那兩夫妻會不會現身」！

災區待重建 主辦被指「有特定政治色彩」

「光復節、光復見—愛的暖唱會」原訂廿四日起連唱三天，因災區還有五人失蹤，災區待重建，且主辦的音樂創作人是光復鄉民，又與國民黨立委羅智強同框合照，被批「有特定政治色彩」，活動第一天的「馬太鞍之夜」直接被FATA’AN部落以聲明「活動與部落無關」打臉，十七日已宣布延期。

請繼續往下閱讀...

隨後災區又冒出一場「光復鄉感恩有你」音樂會在廿五日舉行，宣傳布條還掛在國民黨光復民眾服務站門口，被罵爆後前天公告暫停，公告中提到「花蓮縣政府與主辦單位共同決定，暫停舉辦音樂會」，網友懷疑花蓮縣府跟主辦單位是什麼關係」，懷疑內情不單純。

網友翻白眼…「看那兩夫妻會不會現身」

音樂會取消後，國民黨花蓮縣黨部隨即公布廿六日要在吉安國小辦「花蓮團結向前」動員大會，強調「面對民進黨中央對花蓮的忽視與壓迫」，要守護家園捍衛正義，消息一出讓網友翻白眼「中央災防協調所都開到花蓮了」，這一個月來中央全力救災，還有鏟子超人幫忙清光復鄉黨部的污泥，批國民黨「良心被水沖走了」、「來猜猜看那對夫妻會不會去」；網友王先生說，這段期間太多外來者來花蓮破壞國王的淨土，總算季將軍走了，終於能好好辦個洗腦直銷大會，將「被外來者污染的花蓮」，矯正成「花蓮王信仰」的淨土。

光復鄉遭遇泥流侵入一個月後，市區清淤多已完成，但校園圍牆還有大洞，寺廟前的大樹則變成「兩個顏色」，成為光復鄉另類災後印記；有家戶還留著被淤泥覆蓋、不能丟棄的瓦斯桶，有的店家攤架上仍有泥土痕跡清不乾淨，都成為這回光復鄉的災後印記。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法