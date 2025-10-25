境外輸入肉品驗出豬瘟 中國比例最高

桃園機場針對高風險入境旅客實施全面手提行李檢查。（記者陳逸寬攝）

台中梧棲一處以廚餘養豬的白毛豬場日前爆發非洲豬瘟疫情，成為我國首例。農業部長陳駿季表示，疫情雖已受控，政府仍嚴守邊境防線。防檢署最新統計顯示，今年截至目前為止，檢出自境外輸入違規豬肉製品非洲豬瘟陽性的比例最高仍為中國，陽性率逾十三％，顯示防疫壓力持續升高。

中國二〇一八年爆發嚴重非洲豬瘟疫情以來，我國採取邊境嚴管策略，針對疫區入台旅客加強行李查驗。防檢署指出，中國違規肉品陽性率今年平均十三．七三％，三、四月一度衝近二成，八月也超過十七％，多為香腸、火腿腸及含肉月餅等；越南違規肉品陽性率也達十二．二八％，七月更飆升至五十八．三三％。防檢署呼籲，民眾切勿攜帶或寄送豬肉製品回台，違者最高可罰一百萬元。

立委籲海關加強抽檢

民進黨立委林楚茵指出，自二〇一八年以來，邊境共查獲檢驗陽性的豬肉製品九百九十七件，其中八百四十九件來自中國，占比逾八十五％，「中國集運」已成最大防疫漏洞。她說，許多民眾購買淘寶商品，習慣透過中國集運合併寄送，業者為逃避查驗，常重新打包、不實申報或隱匿來源，導致中國豬肉產品混入台灣。她要求海關與防檢機關針對集運包裹加強風險分流與抽檢，並增派檢疫犬與人力，以防堵破口。

此外，網路上仍可見從中國與東南亞疫區販售的零食與泡麵團購貼文，部分商品可能含豬肉或違禁成分，恐成另一隱憂。

依現行規定，旅客可攜回六公斤食品供自用，價值在一千美元以下且未含肉類者可免查驗。

關務署表示，將建請食藥署檢討相關規範；食藥署回應，防疫重點不在「重量」而在「內容物」，將持續強化邊境稽查，呼籲旅客勿攜帶或寄送含肉製品入境，違者除遭沒入，還可能面臨鉅額罰鍰。

