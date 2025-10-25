豬全死光 86歲老農破產心酸不養了

梧棲養豬場空蕩蕩，陳姓老農嘆豬瘟讓他破產。（記者張軒哲攝）

死了117頭 中市府才採樣送驗

台中市梧棲區一處養豬場傳出感染非洲豬瘟，養豬場十日就開始出現豬隻死亡，台中動保處人員十四日到場卻未採樣，直到廿日豬隻死亡累計達一一七頭才採樣送驗，廿一日檢疫結果出爐，中市府方驚覺「代誌大條」。該養豬場已由第二代接手管理，老農的陳姓兒子指出，驚覺死亡數量大增，廿日主動要求市府派人來解剖查明。

業者陳先生說，因為豬隻陸續死亡，檢疫人員十四日有來養豬場了解情況，獸醫師有說要採驗，但許多養豬戶都是先以藥物控制豬隻病情，父親表示因許多豬隻已投藥，先婉拒檢疫人員採驗，再用藥觀察，但隨後數日豬隻陸續死亡，起先一天死亡五、六隻，最多一天死了廿二隻，立即通報市府，廿日也有跟採檢人員表示想要解剖。

養豬30多年 沒料到發生豬瘟

八十六歲的陳姓老農說，養豬卅多年都沒事，沒想到會發生豬瘟，看到辛苦飼養豬隻都死了，非常難過，這次事件等同於讓他家破產，結束養豬行業，實在辛苦又心酸，兒子要再回工地擔任板模工，否則生計受影響。

梧棲養豬場原特約紀姓獸醫師表示，如果是自己看診、異常死亡一定會通報，不過十月十日並非他到場，而是官方指派的獸醫。

司法程序 中市農業局不便回應

台中市農業局長張敬昌表示，此案採檢皆依法規執行，依法如是流行病就要強製採檢，當時獸醫師判斷，豬隻沒有非洲豬瘟典型症狀，因此沒有採檢，豬農也沒有拒絕採檢，檢體送檢以快遞或親送都合法、依規；至於陳家父子說法，因已進入司法程序，不便回應。

