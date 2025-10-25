挨批慢半拍 盧秀燕：第一時間通報

台中爆非洲豬瘟挨批反應慢又神隱，盧秀燕表示，自己是台中市政府第一個公開接受訪問的，再指陳駿季也不在場主持進應變會議。（記者蔡淑媛攝）

台中豬隻才占全國1.6％ 成為破口

台中梧棲養豬場爆出非洲豬瘟，市長盧秀燕被批反應慢半拍，二十一日晚間市府接獲疫情通報，隔天她參加大坑觀音亭改建啟用及購物節開幕、缺席緊急防疫記者會，前（二十三）日行政院長卓榮泰出席非洲豬瘟前進應變所，盧秀燕才出席。她昨天在應變所受訪，還強調市府分工，「就好比現在記者會，（農業部）陳駿季部長也不在場，是由次長來主持！」

盧秀燕昨在前進應變所被問到防疫不積極，她說：「當天我是台中市政府第一個公開接受訪問的。」因她上午受訪已公開說明，下午就授權副市長分工主持防疫記者會。她也提及，就像現在陳駿季部長也不在場。

議員批搞不清楚狀況 還混淆視聽

台中市議員江肇國痛批，這次防疫中央與地方權責明確，中央派任農業部次長杜文珍擔任非洲豬瘟前進應變所指揮官，全力協助台中防疫，台中市防疫指揮官就是市長盧秀燕，盧的說詞明白顯示她搞不清楚狀況，推托責任、混淆視聽。

農業部昨澄清，疫情公布當天就在台中成立前進應變所，由首席獸醫官、次長杜文珍進駐擔任指揮官，政委陳時中督導，每天上午說明最新疫情與疫調進展。部長陳駿季負責全國豬瘟防疫與資源調度，亦有參與昨天線上應變所會議。

而盧秀燕的臉書最新發文，稱「第一時間通報中央檢驗」，貼文遭大批網友湧入狂打臉，「原來第一時間叫十天後」、「第一時間是打鼓吧」，也有網友點出關鍵，「拖了好多天才採樣送驗，實在可惡；台中豬隻才占全國一．六％也能成為破口，實在可恥」。

