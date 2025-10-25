還原7年前真相 多數縣市不贊成禁廚餘

因應非洲豬瘟禁廚餘養豬，新竹市運作多年的高效能廚餘廠也提高廚餘處理量能到每月450公噸，其中廚餘發酵化3週就變成可利用的堆肥。 （記者洪美秀攝）

賴總統：最後會議結論 禁用縣市須做好去化處理工作

台中市爆發非洲豬瘟疫情，有輿論指疫情源自中央開放「廚餘養豬」。賴清德總統昨天還原指出，七年前他在行政院長任內召集各縣市開會，當時二十二個縣市中，多數縣市不贊成禁用廚餘，不是為了八％的黑毛豬產業，而是因為每一個縣市都有龐大的廚餘，貿然禁用，恐讓廚餘流竄、暴露在自然環境下，病毒傳播會更容易。

請繼續往下閱讀...

賴清德說，因為有一些縣市有能力做去化處理的工作，予以尊重，最後會議結論是，要禁用廚餘的縣市，必須做好去化處理工作。

二〇一八年中國爆發非洲豬瘟後，東南亞國家陸續淪陷，台灣嚴陣以待，賴總統表示，當時在全國增加建置非洲豬瘟的檢疫量能，行政院也做了境外防治措施，在機場多建置Ｘ光機，避免夾帶豬肉等，甚至修法嚴懲夾帶豬肉製品到境內。相信只要大家團結合作，正確防疫，有能力可以把疫情控制下來，不至於擴散。對台灣產業衝擊，才會縮減到最低。

陳駿季：高溫蒸煮消毒 廚餘養豬非原罪

農業部長陳駿季昨表示，當年時空背景不同，很多人忽略當時用廚餘的前提與但書是要高溫蒸煮消毒，強調廚餘養豬非原罪。

高雄市長陳其邁昨宣布全面禁用廚餘，陳駿季表示，尊重各縣市政府的決定，強調二〇二一年底時就推動全面禁用廚餘，例外允許是二百頭以上養豬場若要用，需有地方政府核可，地方政府可自行宣布。

將廚餘製作為飼料 蒐集日本技術資訊

陳駿季指出，賴總統當年任閣揆時召開的會議，時空背景和現在不盡相同，那時台灣並無案例，當時有但書與前提，如若要用廚餘養豬，蒸煮時的溫度要達九十度、一小時。

陳駿季表示，政策難以今天喊停、明天就做，須規劃時程，廚餘養豬頭數占整體八％，也是國內供應豬肉的貢獻者，隨近年逐步輔導轉型，廚餘養豬場從原一千多場降到四三五場，須漸進式並規劃時程，已啟動蒐集日本將廚餘製作為飼料技術資訊，考慮直接技轉。

賴清德總統昨日在彰化縣談及非洲豬瘟疫情。（記者張聰秋攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法