非洲豬瘟關鍵第5天 彰化有死豬送驗

杜文珍表示，目前未監測出第2家有疫情，但目前關鍵5天是疫調、防疫的黃金期，15天則是依非洲豬瘟的潛伏期估計，若有必要，會延長。（記者蔡淑媛攝）

台中梧棲養豬場二十一日傳出非洲豬瘟，讓台灣苦守七年防線破功，震驚全國。農業部宣布自二十二日十二時起全國所有豬隻五天禁運禁宰、禁用廚餘，並每五天視疫情發展調整。

豬隻禁運宰 視疫情調整

非洲豬瘟前進行應變所指揮官杜文珍昨指出，目前監測未再有異常案例發生，但關鍵五天是疫調、防疫的黃金期，十五天則是依非洲豬瘟的潛伏期估計，若有必要會延長。

杜文珍指出，養豬場二十一日驗出非洲豬瘟PCR陽性，農業部以五天為期程、一二〇小時做為重要關鍵期，一一溯源、釐清疫情，也監測其他豬場是否有異狀。

農業部長陳駿季表示，非洲豬瘟豬隻潛伏期發病約四至十五天，目前正進入緊張階段，也可能是會開始發病的時間點。農業部做完第一輪檢查，會再啟動第二輪檢查。

彰化豬場中鏢？結果今出爐

在此關鍵時刻，昨天彰化縣芬園鄉一家養豬場傳出有四頭豬隻死亡，引發地方恐慌。彰化縣動物防疫所長董孟治指出，該養豬場的化製車曾到過台中梧棲的案例場，廿二日接獲通報後，即對該場實施「豬隻移動管制」，昨天已完成採樣、專人將檢體送驗，結果最快今出爐。

董孟治表示，該養豬場為「化製車關聯場」，也就是化製車曾經到過台中梧棲爆發非洲豬瘟的案例場，昨天有民眾路過看到死豬，拍照PO網。動防所強調，目前該場是健康的，該場約養二千五百頭豬隻，死亡豬隻四頭，尚不能貿然斷定原因。

獸醫所所長鄧明中昨晚表示，彰化芬園關聯場的檢體依分工是送台大獸醫系實驗室檢驗，篩檢結果預計今天就會出爐。

獸醫師被誤植曾入案例場 中市府道歉

台中梧棲案場曾售出廿八頭毛豬，流向台中、彰化、嘉義等縣市，高雄、桃園、新北等縣市已查扣部分屠體，是否要加驗有無染疫？陳駿季回應，若縣市有需要會給予協助。

至於台中農業局遭外界質疑錯失防疫黃金時間，梧棲養豬場特約紀姓獸醫師表示，他十月十日之後並未進入養豬場診斷，是官方指派的獸醫到場，台中市府新聞稿誤植他曾入場，已來電致歉，目前梧棲僅剩這家養豬場，附近無人養豬，個案機會很大，天佑台灣。

桃園機場針對高風險入境旅客實施全面手提行李檢查。（記者陳逸寬攝）

受到非洲豬瘟疫情衝擊，農業部緊急宣布全國肉品市場禁宰禁運5天，往日凌晨時分人聲鼎沸的新北市肉品市場，現在安靜無聲。（記者陳志曲攝）

立委林楚茵PO表示，她接獲網友通報，稱芬園某養豬場門口出現數頭死豬，引起議論。（圖擷取Threads）

昨天彰化縣芬園鄉一家養豬場傳出有四頭豬隻死亡，引發地方恐慌。（資料照）

