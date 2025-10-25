防非洲豬瘟 80％養豬場檢測正常 潛伏期最長19天 現是關鍵期

非洲豬瘟中央災害應變中心昨舉行記者會，由指揮官農業部長陳駿季說明處理進度。（記者方賓照攝）

台中一使用廚餘的白毛豬養豬場爆發國內首例非洲豬瘟疫情，非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官、農業部長陳駿季昨表示，目前已完成全國七十五％到八十％養豬場檢查，全數正常，將展開所有肉品市場、屠宰場環境的清消與檢測，最長可達十九天潛伏期推估，目前是緊張關鍵期。

肉品市場、屠宰場 將全面清消

非洲豬瘟中央災害應變中心昨說明最新情況，陳駿季表示，案場關聯場四十場經調查後都正常無異狀，各縣市展開轄內養豬場檢查訪視，完成進度已達七十五％以上，目前都是正常，預計廿六日中午前會完成第一輪檢視。

陳駿季強調，非洲豬瘟的潛伏期為四到十九天，若以首次採檢發病豬隻的廿日推算，現在正是緊張期，會再展開第二輪採檢。若要安全推算，須至少以十五天為準，禁運宰、禁廚餘等措施以十五天為期，每五天滾動檢討。

陳駿季表示，防疫料敵從寬，過去五百頭以上養豬場有二％豬隻、二百頭到五百頭以內養豬場有三％豬隻、二百頭以下豬隻有五％死亡時就屬異常，現調降化製場異常值，佔台灣養豬場多數的二百頭到五百頭以下豬場降到二％，二百頭以下豬場降為三％，只要豬隻死亡異常，就立刻採檢，並要求所有縣市都必須親送檢體，爭取時程效率。

芬園豬場有死豬 車子到過梧棲

不過彰化縣芬園鄉一家養豬場昨日傳出有四頭豬隻死亡，引發地方恐慌。彰化動物防疫所長董孟治昨日表示，該養豬場的化製車曾到過台中梧棲案例場，已對該場實施「豬隻移動管制」，昨天完成採樣、專人檢體送驗，結果最快今天出爐。

