民進黨王美惠選嘉市長 藍白合不合未定

二〇二六嘉義市長選舉，民進黨前天確定徵召提名立委王美惠就戰鬥位置，近年來在地方長期執政的國民黨還在等「藍白合不合」推出最強候選人；藍營人士分析，明年底黃敏惠市長任期屆滿後，她的未來動向牽動市長選舉或立委補選，黃未表態屬意的接班人選，讓黨內有意挑戰市長大位者躊躇不決。

黃敏惠屆滿 未表態屬意接班人選

就嘉市最近一屆的市長與立委選舉分析，白營並沒有代表性人選參選，國民黨與民進黨各拿到一勝一敗打平；二〇二四總統大選，民眾黨柯文哲獲得約廿五％選票，國民黨侯友宜拿到約卅一％選票，兩者相加藍白確實有過半實力。

明年市長選舉，「藍白合不合」影響民進黨選情程度如何？地方人士分析，選民重視「選人不選黨」，藍白合成局可能性高，一旦敗選，輸給綠營，將會面子裡子全輸。

鄭光宏、陳家平、翁壽良 有意選

目前國民黨有意參選者，有最早表態的心臟內科名醫翁壽良，及新生代市議員鄭光宏、二連霸市議員陳家平；民眾黨則以不分區立委兼嘉義黨部主委張啓楷參選呼聲高。

黃敏惠明年當完市長，將創下最長十七年執政紀錄，卻後繼無人，對於接班人是誰？黃曾公開表示，「要能夠符合民意，要願意為地方努力」，她迄今仍未表態心中屬意人選。

鄭光宏說，他慎重考慮參選一事，地方期待藍白合贏得選舉，但藍白合作沒有讓不讓的問題，主張透過民調或公平公開機制推出適合人選。民眾黨嘉義黨部副主委許正憲說，待黨中央協商討論藍白合，希望嘉市能共推人選。

國民黨嘉市黨部主委蔡明顯表示，十一月一日新任黨主席就任後，選舉提名規劃作業才明朗，是否藍白合將視中央決策而定。

王美惠則持續立院問政與選區耕耘兩頭跑，上週日同黨立委王義川直播節目「憨川去兜位」來到嘉市文化路夜市，邀請王美惠領路推薦在地美食，創造話題吸引網友熱烈討論。

